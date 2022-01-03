جوائز النقاد للدراما العربية تعلن قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية

أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ”ADCA“ في مصر، يوم الإثنين، قائمة الأعمال والممثلين والعاملين في الدراما العربية المتأهلين للمرحلة النهائية من المنافسة.

وتشمل المسابقة الأعمال التي عرضت ما بين كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس 2021، وهو الموسم الأول إضافة إلى الموسم الرمضاني.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملية التصويت للربع الأخير لعام 2021، يوم غد الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع، على أن يتم تأهيل الأعلى تقييما للجنة الذهبية.

وسوف يتأهل من كل موسم الثلاث الأعلى تقييما من كل فئة، ويتم تأهيلهم للمرحلة النهائية.

ووفقا لنظام الجوائز، فالمرحلة النهائية هي المرحلة التي سيشارك فيها 9 متنافسين من كل فئة، وسيتم اختيار الفائز منهم من خلال اللجنة الذهبية التي تتغير في كل دورة للجوائز، وتكون منفصلة مشكلة من 9 نقاد.

وفيما يلي قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية:

أفضل ممثل

يتنافس على جوائز أفضل ممثل عن أعمال الموسم الأول، والتي عرضت في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2021، كل من فتحي عبد الوهاب عن دوره في مسلسل ”ورا كل باب“ عن حكاية (ورقة ضغط)، وأحمد رزق عن ”في يوم وليلة“، وأحمد وفيق عن ”زي القمر“ حكاية (حتة مني).

ويتنافس عن المسلسلات التي عرضت في الموسم الرمضاني على جائزة أفضل ممثل كل من كريم عبد العزيز عن مسلسل ”الاختيار 2″، ومحمد فراج عن مسلسل ”لعبة نيوتن“، ومحمد ممدوح أيضا عن مسلسل ”لعبة نيوتن“.

أفضل ممثلة

أما أفضل ممثلة فتنافس عن أعمال الموسم الأول إلهام شاهين عن دورها في ”زي القمر“ حكاية (حتة مني)، وليلى علوي عن دورها في مسلسل ”زي القمر“ حكاية (ست الهوانم)، واللبنانية نور عن دورها في مسلسل ”جمال الحريم“.

وفي الموسم الرمضاني تتنافس على جائزة أفضل ممثلة المصرية منى زكي عن دورها في مسلسل ”لعبة نيوتن“، وحنان مطاوع عن دورها في ”القاهرة كابول“، والتونسية هند صبري عن دورها في مسلسل ”هجمة مرتدة“.

أفضل ممثل دور كوميدي

وفي جوائز الموسم الأول لأفضل ممثل دور كوميدي، يتنافس هشام ماجد عن دوره في ”اللعبة 2 ليفل الوحش“، مع الممثل الشاب ”شيكو“ عن دوره أيضا في ”اللعبة 2 ليفل الوحش“، وعمرو وهبة عن دوره في مسلسل ”في بيتنا روبوت“.

أما أفضل ممثل كوميدي في الموسم الرمضاني الماضي، يتنافس على جوائزه محمد ممدوح عن دوره في مسلسل ”خلي بالك من زيزي“، ومحمد ثروت عن دوره في مسلسل ”فارس بلا جواز“.

أفضل ممثلة دور كوميدي

وتتنافس على جوائز أفضل ممثلة دور كوميدي في الأعمال التي عرضت في الموسم الأول كل من شيماء سيف عن دورها في مسلسل ”في بيتنا روبوت“، وهنا الزاهد عن مسلسل ”حلوة الدنيا سكر“، ومي كساب عن مسلسل ”اللعبة 2 ليفل الوحش“.

أفضل وجه شاب

ويتنافس على جائزة أفضل وجه شاب ممثل كل من أدهم الشرقاوي عن دوره في مسلسل ”لعبة نيوتن“، وخالد أنور عن دوره في ”هجمة مرتدة“، ومعتز هشام عن دوره في ”القاهرة كابول“.

أما أفضل وجه شابة ممثلة، فتتنافس عليها مايان السيد نفسها في دورها بمسلسل ”لعبة نيوتن“، ودورها في مسلسل ”هجمة مرتدة“، مع آلاء سنان عن دورها في ”لعبة نيوتن“.

أفضل إخراج

ويتنافس على جائزة أفضل إخراج عن الأعمال التي عرضت في الموسم الأول المخرج المصري حسام علي عن ”زي القمر“ حكاية (حتة مني).

كما يتنافس سميح النقاش عن مسلسل ”ورا كل باب“ حكاية (ملناش إلا بعض)، ومعتز التوني عن مسلسل ”اللعبة 2 ليفل الوحش“ الذي عرض على منصة شاهد.

وفي الموسم الرمضاني ينافس تامر محسن عن مسلسل ”لعبة نيوتن“ كلا من بيتر ميمي عن ”الاختيار 2″، وحسام علي عن ”القاهرة كابول“.

أفضل سيناريو

كما يتنافس على جوائز الموسم الأول لأفضل سيناريو، الكتاب أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، عن سيناريوهات ”اللعبة 2 ليفل الوحش“، وشهيرة سلام عن ”زي القمر“ وحكايات ”حتة مني- مش هنفرح بيكي- ست الهوانم“، وسوسن عامر عن مسلسل ”جمال الحريم“.

أما أفضل سيناريو للأعمال التي عرضت في رمضان الماضي، يتنافس كل من مها الوزير عن دورها في مسلسل ”لعبة نيوتن“، وهاني سرحان ”الاختيار 2″، وعبد الرحيم كمال ”القاهرة كابول“.

أفضل مسلسل

ويتنافس على جائزة أفضل مسلسل عرض في الموسم الأول، مسلسلات ”جمال الحريم – زي القمر – في يوم وليلة“.

وعن المسلسلات التي عرضت في الموسم الرمضاني يتنافس كل من (لعبة نيوتن – الاختيار 2 – القاهرة كابول“.

أفضل مسلسل كوميدي

وتتنافس ضمن هذه الفئة مسلسلات ”حلوة الدنيا سكر – اللعبة 2 ليفل الوحش – في بيتنا روبوت، التي عرضت خلال الموسم الأول.

أما المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي تنافست كل من ”نجيب زاهي زركش – خلي بالك من زيزي“.

أفضل مسلسل غير مصري

ويتنافس المسلسل السوري ”قيد مجهول OSN“ مع المسلسل اللبناني ”لا حكم عليه“، والمسلسل اللبناني ”قارئة الفجان“.

تعتمد المسابقة على الجيل الثاني من النقاد وصحفيي الفن، الذين ينتمي معظمهم إلى فئة الشباب الذين تتلمذوا على أيدي مجموعة كبيرة من أهم النقاد في مصر والوطن والعربي.