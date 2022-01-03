ريماس منصور تعلن ارتباطها بالإماراتي سعود النعيمي

أعلنت الفنانة ريماس منصور ارتباطها بسعود النعيمي، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الفنانة السعودية، ذات الأصول اليمنية، من خلال عدة صور عبر حسابيها في ”سناب شات“ و“إنستغرام“، خبر ارتباطها.

وظهرت إلى جانب سعود النعيمي في إحدى الصور، وبينهما انسجام واضح، حيث وضعت تعبير حب ”قلب“ على الصورة.

كما علقت ريماس على صورة أخرى تجمعها معه بالقول ”السعادة أن تجد شخصا يشبه روحك كثيرا“.

وأضافت، في تعليق على صورة أخرى تجمعها به: ”العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية“.

وتكتمت ريماس منصور، التي غالبا ما تحافظ على حياتها الخاصة بعيدا عن مواقع التواصل، على طبيعة الارتباط، ولم تورد أي تفاصيل بشأن ما إذا كان الارتباط مجرد خطبة أم عقد قران.

كما لم تكشف المزيد من التفاصيل عن زوجها سعود النعيمي، إلا أنها نشرت صورة تجمعها بالفنان السعودي ناصر القصبي، مؤكدة وجود مشروع مسرحية بينهما.

ولم تشر الفنانة السعودية صراحة إلى جنسية النعيمي، لكن متابعين أكدوا أنه يحمل الجنسية الإماراتية.

وهنأ عدد من المشاهير والمتابعين، ريماس منصور، على ارتباطها بالنعيمي، متمنين لها التوفيق.

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وعلى صعيد آخر، أعلنت ”منصور“ أنها تستعد للجزء العاشر من مسلسل ”شباب البومب“، لافتة في تعليق إلى أنه ”سيتم عرض المسلسل قريبا“.

وترددت الفنانة ريماس منصور على الإمارات طوال الأشهر الماضية، حيث أكدت في أبريل/ نيسان من عام 2021، أنها موجودة في الإمارات منذ 4 أشهر بسبب ارتباطها بتصوير مسلسلين.

وشاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل ”مخرج 7“ الذي عرض في شهر رمضان 2020 وحقق نجاحا، كما شاركت في عروض مسرحية ”الذيب في القليب“ مع ناصر القصبي، التي تم عرضها في العام الماضي خلال فعاليات موسم الرياض.

وكانت ”منصور“ قد تعرضت لعملية احتيال من قبل أحد الاشخاص في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قائلة إن أحد الأشخاص تواصل معها وكذلك مع العديد من النجوم بغرض إرسال دعوات خاصة لهم للتواجد على رحلات كروز التي تنطلق من شواطئ البحر الأحمر في السعودية، لكنهم اكتشفوا أن هذه الدعوات وهمية وأنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من هذا الشخص.

وقالت إنها انتظرت وزملاءها، إرسال تذاكر الطيران من أجل الوصول إلى المكان الذي سوف تنطلق منه الرحلة، لكن هذا الشخص بدأ في عملية التأجيل المستمر وتقديم الأعذار.