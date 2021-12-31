تعرضت لعدة جلطات.. صفاء سلطان تودع 2021 من على سرير الشفاء

ودعت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عام 2021 من على سرير الشفاء، بعد أن أصيبت مؤخرا بعدة جلطات دخلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت صفاء سلطان مجموعة صور لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على موقع ”انستغرام“ وعلقت عليها قائلة: “ بآخر يوم من هالعام يلي مرق عليي بحلوه وبمره رح ودعه وأنا متل ما اتعودت وماشية على قاعدة بحياتي (الضربة يلي ما بتقتل بتقوي)“.

وتابعت الفنانة الأردنية في منشورها: ”الحمدلله رب العالمين بعد جلطات متعددة وأيام صعبة كتير مرقت عليي وعلى بنتي وأهلي وأصدقائي وأحبابي“.

وودعت الفنانة الأردنية عام 2021 قائلة: ”رجعت لقول أهلاً وسهلاً بعام 2022 ووداعاً وشكراً لعام 2021 لأنها أسقطت أقنعة عن أكتر من حدا وخلصت منهن، ولأنها عطتني درس قاسي بمعنى الصداقة الكذابة، وانطعنت طعنة غدر بس ما مت وهاد لحاله بيكفي لقول ألف حمد وشكر يارب إنك خلقتني قوية وشكراً يارب لأنك عطيتني عمر جديد لأقدر كون جنب بنتي يلي عاشت لحظات خوف ورعب إنها تفقدني“.

ووجهت رسالة لابنتها قائلة: ”آسفه حبيبتي وبعدها أخواتي وأمي وأبي ويارب تقدرني كون متل ماتعود عليي الكل، كون سند وفرحة لكل يلي حوليي“.

واختتمت منشورها قائلة: ”عام جديد مليان أعمال ونجاحات وسعادة وراحة بال إن شاء الله بسم الله وتوكلت على الله، ومتل مابقول ورح ضل قول حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكل عام وانتوا بألف خير“.

وعلق على المنشور العديد من الفنانين متمنين لها الصحة، منهم الفنانة سوزان نجم الدين، التي علقت قائلة: ”ألف سلامة عليكي حبيبة قلبي وما تشوفي شر أبدا، ما بتستاهلي إلا كلشي حلو حبيبتي إنتي“.

كما علقت الفنانة السورية كنده علوش قائلة: ”ألف سلامة عليكي ان شالله ماعقلبك شر“.

وتبعتها الفنانة المصرية إيمان العاصي قائلة: ”حبيبتي سلامتك ألف سلامة عليكي، ربنا يخليكي لأملي ولكل حبايبك يارب“.

وكانت الفنانة الأردنية صفاء سلطان قد كشفت خلال استضافتها بأحد البرامج على إذاعة ”المدينة“ عن إصابتها باحتشاء في عضلة الفخذ ما تسبب بتعطل وظائف بعض العضلات والأنسجة المحيطة، مرجعة سبب الإصابة إلى الإجهاد والإرهاق الشديدين.