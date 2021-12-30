إلهام الفضالة تكشف أسباب تعرضها لوعكة صحية طارئة

طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها على وضعها الصحي، وكشفت عن بعض تفاصيل الوعكة الطارئة التي تعرضت لها صباح الخميس واستدعت نقلها إلى المستشفى.

وقالت الفنانة الفضالة في منشور عبر حسابها في ”سناب شات“ وجهته لمتابعيها: ”الحمد لله حالتي أحسن.. أمس فجأة تعبت وأغمى علي من الإجهاد والتعب النفسي والجسدي تسبب لي بوعكة صحية دخلوني على أثرها المستشفى“.

وشكرت الفنانة الكويتية كل من سأل عنها، لافتة إلى أن ”هاتفها وهاتف زوجها لم يهدئا منذ اللحظات الأولى لمرضها ونقلها إلى المستشفى“، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول مرضها، وإن كانت قد غادرت المستشفى أم لا.

وبدوره، شكر الفنان شهاب جوهر، زوج الفضالة، كل من اتصل به وراسله للاطمئنان على صحة زوجته.

وكان الفنان شهاب جوهر قد وثق لحظة وصول سيارة الإسعاف لنقل زوجته ونشر عدة صور من داخل أروقة المستشفى.

وقبل نقل الفنانة الفضالة للمستشفى بوقت قصير، كانت تحتفل مع شهاب جوهر بعيد ميلاده، الذي صادف يوم الخميس، إذ نشر كلاهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من احتفالهما بعيد الميلاد.

وعاود جوهر مساء الخميس نشر صور له برفقة أبنائه من طليقته الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاده.

وقبل يومين، أعلنت الإعلامية مي العيدان عن تبرع إلهام الفضالة بمبلغ مليونين ومئتي ألف دينار عراقي لإجراء عملية جراحية للفتاة العراقية مريم الركابي الملقبة بـ“الأميرة مريم“ التي تعرضت قبل أشهر لحروق أسفرت عن تشوهات بليغة.

وعاودت الأزمة مجددا بين الفضالة ومواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، عقب زيارة الأخيرة لطليق إلهام الفضالة، خليل التميمي ولابنتها نور.

وأعربت إلهام الفضالة عن غضبها من الفيديو الذي نشرته الشعيبي أثناء زيارتها لمنزل طليقها خليل التميمي، حيث ظهرت في الفيديو وهي تدخل المنزل ونور ابنة الفضالي تناديها بماما هيا، وتقبلها وتحتضنها.

وقالت إلهام ردا على ما سبق: ”حسبي الله ونعم الوكيل، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ربي إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المكسور، واكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين“.

كما كتبت: ”الأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم، كذلك البعض يمتلك لسانا جميلا وقلبه أسود“.

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة بعد فترة طويلة من الخلافات، التي بدأت بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على ”انستغرام“.

ودعت إياه إلى أن ”يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه“، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.