الفنان مصطفى قمر يطمئن جمهوره عقب تعرضه لحادث سير

طمأن الفنان المصري مصطفى قمر، جمهوره، عقب تعرضه لحادث سير أدى إلى إصابته برضوض وكدمات.

وقال قمر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”انستغرام“ عقب الحادثة: ”أنا كويس وزي الفل الحمد لله، دي حادثة كبيرة شوية بس الحمد لله ربنا ستر مفيش غير شوية كدمات في جسمي وعملت أشعة وكله تمام“.

وأضاف: ”أنا بنقل هذا الكلام لكل صحابي، وحبايبي، وجمهوري“.

وتابع: ”والناس اللي كلمتني على الهاتف بقولهم أنا مش قادر أرد، سامحوني، أنا هريح شوية وبكرا أشوفكوا إن شاء الله“.

وتعرض مصطفى قمر، لحادث السير أثناء سيره على ”محور روض الفرج“ بالعاصمة المصرية، ليتم نقلة بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقال مصدر مقرب من الفنان مصطفي قمر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن الفنان المصري ”أصيب في صدره أثناء ارتطامه بعجلة القيادة بعد اصطدام سيارته بأخرى“..

وكان مصطفى قمر قد تعرض لهجوم في الشهور الماضية من قبل منتج برنامج المقالب ”خمس نجوم“، الذي شارك فيه خلال رمضان الماضي.

وهاجم المنتج طارق فهمي، مصطفى قمر، واتهمه بـ“كسر السرية“.

ورد قمر بالقول في بيان سابق إن ”كل ما ردده طارق فهمي هو شائعات من خيالاته ولا أساس لها من الصحة“، مشددا على ”ثقته في القضاء المصري لإعادة حقوقه من الجهة الإنتاجية للبرنامج، الذين خالفوا نص العقد المبرم بينهما منذ البداية“، حسب قوله.

وأوضح بالقول: ”اكتفيت بتصوير فيديو على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي لتوضيح استيائي من الشكل الذي ظهر عليه برنامج 5 نجوم بداية من الدعاية وحتى عرض الحلقات، المنتجون خذلوني كثيرا وخالفوا العقد المبرم بيننا والذي ينص على أن مصطفى قمر هو نجم البرنامج ومتصدر حملات الدعاية، وهذا بعدما قال لي المنتج لا يمكن أن يطرح البرنامج دون اسمك وهو ما جعلني أقرر المشاركة دون النظر للأجر المادي الضعيف الذي تقاضيته منقوصا“.

وأعلن مصطفى قمر حصوله على حكم ضد الشركة المنتجة للبرنامج، وأصدر بيانا قال فيه إن محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي أصدرت حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة ”ميديا لايف للإنتاج الفني والتوزيع“ سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر.