عقد قران الفنان الكويتي عبدالله عبد العزيز المسلم

أعلن الفنان الكويتي عبدالله المسلم، نجل الفنان والكاتب عبدالعزيز المسلم، اليوم الخميس، عقد قرانه على فتاة لم يكشف عن هويتها، وقرب موعد الزفاف، الذي سيقام في الكويت.

وقال الفنان الشاب في مقطع فيديو نشره الصحفي نايف الشمري عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”إن حفل الزفاف سيكون في الـ5 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد، في صالة بمنطقة القادسية“.

وهنأ الصحفي الشمري الفنان الشاب بزواجه، معبراً عن سعادته بهذا الخبر رغم تفاجئه به، ليؤكد له الفنان أنه أول من نشر هذا الخبر.

والفنان عبدالله هو الابن الأكبر للفنان عبدالعزيز المسلم، ولد عام 1994، وعمل في المسرح في طفولته، حيثُ شارك في عمل مسرحي بعمر 4 أعوام، ثم توقف بعدها ليعود مجدداً عام 2009، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت لتبدأ انطلاقته الفعلية في المجال الفني منذ ذلك الحين.

ويعمل عبدالله في مجال التمثيل والإخراج والإنتاج، حيث أنتج عام 2018 مسرحية ”المستذئبون“، وأخرج عام 2019 مسرحية ”خطوات الشيطان“ وهي من تمثيل والده الفنان عبد العزيز المسلم والفنانة الراحلة انتصار الشراح ومرام البلوشي وفوز الشطي ومحمد الشعيبي وآخرين.

وشارك الفنان الشاب بالتمثيل في أعمال مسرحية منها (مسرحية الحاسة السادسة، قصر الرعب، الكابوس)، إضافة إلى أعمال درامية منها (مسلسل الديرفة ومسلسل كسرة ظهر ومسلسل محمد علي رود).

ويدين الفنان عبدالله لوالده بالفضل في تدريبه، إلا أنه سبق وأن أكد في لقاء صحفي سابق ”أن له رؤيته الخاصة بالفن وليس استنساخا عن والده“.

يذكر أن الفنان عبد العزيز المسلم والد عبدالله أحد فناني الكويت المعروفين، ويعتبر من مؤسسي مسرح الشباب في الكويت، شارك في عشرات الأعمال المسرحية والدرامية.

وسبق أن تعرّض الفنان عبد العزيز قبل أشهر لهجوم من مواطنه وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، حيث طالبه بالاعتزال والجلوس في منزله، بعدما وصفه بأنه ”غير موهوب وأنه لا مكان له في الوسط الفني“.

ورد الفنان المسلم آنذاك على تصريحات السنعوسي قائلاً ”إنه في الفترة ما بين 1969 وحتى 1975 لم يكن هناك عمل ينتج دون أن يشارك فيه كطفل، بينما يقوم السنعوسي بصرف مكافأة له“، مشيرا إلى أنه ”يحب محمد السنعوسي ويحترم رأيه“.

وشدد عبدالعزيز المسلم على أن ”النقد يتحول إلى جريمة عندما يبتعد عن أساس العمل ويصبح تحريضا على إيقافك عن ممارسة مهنتك“، وفق تعبيره.