بعد اتهامه بالتحريض على التحرش.. "ستروين" تحذف إعلان عمرو دياب الجديد

حذفت شركة السيارات الشهيرة ”ستروين“ إعلانها الأخير الذي قدمه الفنان المصري عمرو دياب، بعدما واجهت اتهامات بالتحريض على التحرش.

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على ”ستروين“ وعمرو دياب، بسبب الإعلان، متهمين إياهم بالتحريض على التحرش وانتهاك الخصوصية.

وأصدرت شركة السيارات ”ستروين“ بيانا صحفيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس أعلنت فيه سحب الإعلان من على جميع المنصات، حيث قالت: “ تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله. نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر“.

وتابعت الشركة في بيانها: ”المشهد يسلط الضوء على خاصية ”Connected cam“ وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة الذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق“.

واختتمت البيان: ”لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد“.

وطرح الإعلان الجديد لشركة ”ستروين“ في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث قدم فيه عمرو دياب أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.

ويظهر الفنان عمرو دياب في الإعلان وهو يقود سيارة ”ستروين“، وتمر فتاة من أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ثم يقوم بتصويرها بخاصية جديدة توفرها السيارة في أحد مرافقها، ويعرض الصورة على هاتفه المحمول.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعلان شركة ستروين ”تحريضًا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهن“.

وأشاروا إلى أن ”هذه سقطة كبيرة من مسيرة فنان كبير بحجم الفنان عمرو دياب، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العالم كله وليس في مصر فقط“.

كما تعرضت شركة ”Citroën Egypt“ لهجوم حاد من رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعية للسبب نفسه، وسط توقعات بتعرض الشركة لخسائر مادية بسبب هذا الهجوم، ما جعل الشركة تسحب الإعلان.