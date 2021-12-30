نقل إلهام الفضالة إلى المستشفى بعد أزمة صحية طارئة

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لأزمة صحية طارئة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استدعت نقلها إلى المستشفى.

ووثق زوجها الفنان شهاب جوهر، وصول سيارة الإسعاف، طالبا من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

ولاحقا، نشر عدة صور من داخل أروقة المستشفى، دون أن يكشف فيما إذا كانت الفنانة الكويتية أجرت عملية جراحية أم لا، ولم يتطرق إلى تفاصيل ما ألمّ بها.

وقبل نقل الفنانة الفضالة للمستشفى بوقت قصير، كانت تحتفل مع شهاب جوهر بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الخميس، إذ نشر كلاهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من احتفالهما بعيد الميلاد.

وقبل يومين، أعلنت الإعلامية مي العيدان عن تبرع إلهام الفضالة بمبلغ مليونين ومئتي ألف دينار عراقي لإجراء عملية جراحية لفتاة عراقية تدعى مريم الركابي.

وكتبت مي العيدان تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قالت فيها: ”إلهام الفضالة تدفع للفتاة العراقية مريم الركابي مليونين و200 ألف دينار عراقي لعلاجها وعملياتها.. أهل العراق، هذا المبلغ كم قيمته بالدولار لو سمحتوا ولا هنتوا؟“.

وعاودت الأزمة مجددا بين الفضالة ومواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، عقب زيارة الأخيرة لطليق إلهام الفضالة، خليل التميمي ولابنتها نور.

وكانت إلهام الفضالة قد أعربت عن غضبها من الفيديو الذي نشرته الشعيبي أثناء زيارتها لمنزل طليقها خليل التميمي، حيث ظهرت في الفيديو وهي تدخل المنزل ونور ابنة الفضالي تناديها بماما هيا، وتقبلها وتحتضنها.

وقالت إلهام ردا على ما سبق: ”حسبي الله ونعم الوكيل، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ربي إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المكسور، واكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين“.

كما كتبت: ”الأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم، كذلك البعض يمتلك لسانا جميلا وقلبه أسود“.

بدورها، طالبت هيا الشعيبي بعدم إدخال الأطفال في المشاكل الأسرية أو المشاكل بين الأصدقاء، خاصة من المشاهير، في رسالة مبطنة ردا على الفضالة.

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة بعد فترة طويلة من الخلافات، التي بدأت بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على ”إنستغرام“.

ودعت إياه إلى أن ”يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه“، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.