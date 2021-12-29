ندى الكامل تعلن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل انفصالها عن زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد قصة حب تغنيا بها باستمرار، وكانا حريصين على إظهارها من خلال القبلات الساخنة على السجادة الحمراء في كل المهرجانات التي حضراها.

وكتبت ندى الكامل في منشور عبر حسابها في إنستغرام: ”من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري، وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرًا“.

وتابعت ”الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات، وأعتقد أنني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكنني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن، واحقاقا للحق، لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر“.

واستكملت ”سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني، لقد حافظت عليها“.

وأضافت: اللهم فرحة لا حزن بعدها، اللهم ابدل خوفي طمأنينة وكرامة وحرية لا قيد يمنعها، وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها، وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب، إنها خطوطي الحمراء يا صديقي.

جدير بالذكر أن ندى كامل، الزوجة السادسة للفنان أحمد الفيشاوي، ولدت في 27 أغسطس العام 1990، وتبلغ من العمر 31 سنة، وتميزت بإطلالتها الجريئة والمثيرة فاستطاعت خطف الأنظار إليها سريعا، حيث تعتمد على إبراز مفاتنها في كافة المناسبات العامة.

وتعمل ندى كامل كسيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات، وقد استكملت حالة الجدل حولها عقب إعلانها عن ثمن سيارتها والذي يقترب من 3 ملايين جنيه، ولكنها قالت: كل إنسان لديه نعمة وقصادها هناك نعم أخرى مأخوذة منه، وأهم شيء هو الصحة.

وكان الفيشاوي والكامل دائما ما يثيران الجدل بسبب قبلتهما الجريئة في كل ظهور لهما في المهرجانات السينمائية.