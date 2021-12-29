خالد عبدالرحمن يعلن إيقاف تطبيق الأغاني الخاص به

أعلن المطرب السعودي خالد عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، عن إيقاف تطبيق الأغاني الخاص به، دون ذكر السبب.

وأوضح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أنه ”تم فسخ العقد مع الشركة القديمة التي تدير تطبيقه، وتم التعاقد مع شركة جديدة“.

واكتفى المطرب السعودي بإعلانه تعويض متابعيه ممن دفعوا مبالغ مالية للاشتراك بالتطبيق باشتراكات مجانية، مؤكدا أنه سيتم تعديل الاشتراكات بما يتناسب مع الجميع.

وجاء في تغريدته ”السلام عليكم ورحمة الل،ه جمهوري العزيز تطبيق KAD أوقفته وفسخت العقد مع الشركة القديمة، وتعاقدت مع شركة أخرى وجار تعديله ولمن اشترك بـ 700 ريال لهم 5 سنوات مجانية ومشتركي الشهري 90 ريالا لهم اشتراك سنة بشكل مجاني، وتم تعديل الاشتراكات المقبله بما يتناسب مع الجميع، وافتتاحه بخالديات باذن الله“.

وكان الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، أعلن في الأول من سبتمبر/ تشرين الأول الماضي، تدشينه تطبيقا إلكترونيا خاصا بتوثيق أعماله الفنية وحفلاته، وكل ما يتعلق بمشواره الفني الحافل الذي بدأ قبل نحو 3 عقود.

وكشف، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في حينها، افتتاح التطبيق الذي حمل اسم (كاد)، وتضمن مجموعة من أعماله الفنية وصوره، مشيرا إلى أنه متاح للتحميل على (أبل ستور وأندرويد).

ولقي إطلاق التطبيق تفاعلا واسعا من قبل آلاف النشطاء خلال الدقائق الأولى من الافتتاح.

وكان الفنان السعودي والملقب بـ ”مخاوي الليل“، أعلن، في نهاية أيار/ مايو الماضي، عزمه إطلاق منصة إلكترونية، من أجل توثيق أعماله الفنية، في خطوة جديدة تتلاءم مع عصر التطور التقني، و“السوشيال ميديا.

ويضم التطبيق أعماله ومشاركاته القديمة والحديثة، وحفلات وجلسات غنائية، إضافة إلى العديد من الأغاني الحصرية، والصور النادرة، والذكريات القديمة للجلسات، كما سيتم من خلاله بث مباشر لرحلاته الداخلية والخارجية.

وأكد الفنان السعودي أن 12 حفلة غنائية ستبث مباشرة عبر المنصة لمدة عام، كما نوَّه إلى أن هناك إذاعة في المنصة، سيتم من خلالها بث أغانيه الجديدة والقديمة على مدار الساعة.