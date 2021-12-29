بعد عيد ميلاد ابنتها.. الإعلامي السعودي حسن خواجي يهاجم سارة الودعاني

هاجم الإعلامي السعودي حسن خواجي، مواطنته خبيرة التجميل سارة الودعاني، على خلفية إقامة عيد ميلاد ابنتها بشكل باذخ، وبمحاكاة لحفل الزفاف.

ولم يصرح الإعلامي خواجي، الذي يعمل في نشرة أخبار ”النهار“ بقناة الإخبارية السعودية، باسم سارة الودعاني، إلا أنه ألمح إلى حفل عيد ميلاد ابنتها، التي أقامته قبل يومين، منتقدا مظاهر البذخ فيه، وارتداء الطفلة فستان زفاف.

واعتبر الإعلامي السعودي أن ما فعلته المشهورة السعودية انتهاك لحقوق الطفل، واستثمار لطفلتها رغبة في زيادة متابعين وتسويق اسمها، دون مبالاة بما يجره ذلك من ضغوط على الطفلة.

وأكد أن ما فعلته سارة الودعاني يدخل ضمن الأمور التي جرمتها السعودية في تنظيمها لقوانين حقوق الطفل.

وأشار حسين خواجي إلى أن النيابة العامة أصدرت تعميما سابقا يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال، بمن فيهم أولياء أمورهم، أو من له علاقة بهم بأي صفة كانت.

وخلال مداخلة هاتفية مع نشرة ”النهار“، انتقدت المستشارة الهنوف الحقيل ما فعلته الودعاني، مؤكدة أن ”ما فعلته مسيء جدا“.

ولفتت إلى أن أسلوب الطرح سيئ، ومثل هذه المحتويات تنعكس بشكل سلبي على المتابعين، مشددة على أن أمثال سارة الودعاني ”قدوات“ سيئة للمجتمع.

وانقسم متابعون بشأن هجوم الإعلامي خواجي على سارة الودعاني، بين من أيده في طرحه للموضوع، وبين من رأى أن ”الموضوع أخذ أكبر من حجمه، والقضية لا تعدو رغبة أم في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها بطريقتها الخاصة“.

وسبق أن تعرضت خبيرة التجميل سارة الودعاني لانتقادات واسعة، عقب احتفالها بعيد ميلاد اتسم بالبذخ لابنتها ”سكرة“، التي بلغت عامها الأول فقط.

ووثقت الودعاني، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل تصميمها للحفل، الذي خلا من أي إيحاء بعالم الطفولة، بل عكس أجواء حفل زفاف.

ونشرت الفاشينيستا السعودية صورا ومقاطع فيديو من حفل الميلاد، الذي أقامته الودعاني على غرار حفلات الزفاف، وارتدت فيه ابنتها فستان زفاف، إضافة إلى توثيقها هدايا عبارة عن طقم ألماس، وساعة يد، وحقيبة نسائية.

ولم تكشف الودعاني إن كانت هذه الهدايا باهظة الثمن بالفعل، في وقت تداول فيه رواد مواقع التواصل أن الحقيبة تبلغ قيمتها 145 ألف ريال، فيما بلغ سعر الساعة 23 ألف ريال.