بعد عامين على عقد القران.. فوز العتيبي توثق حفل زفافها

وثقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، المقيمة في دبي، فوز العتيبي، جانبا من حفل زفافها، الذي جاء بعد أكثر من عامين على عقد قرانها من أحمد الموسى.

ونشرت العتيبي عبر حسابها على موقع التواصل ”سناب شات“ استعداداتها لحفل الزفاف، من وضع مساحيق التجميل إلى تصفيف الشعر، كما ارتدت فستان الزفاف الأبيض، في الوقت الذي أرفقت فيه مقاطع الفيديو بالأغاني الرومانسية.

ولاحقا، ظهرت مع زوجها الموسى، الذي ارتدى الزي السعودي التقليدي في الحفل، كما ظهر الثنائي، المثير للجدل، وهما يعانقان بعضهما البعض.

وكان اللافت عدم توثيق فوز العتيبي لأي من الحضور أو لقاعة الزفاف، فيما لم تكشف إن كان زفافا مع حاضرين، أم أقامته كجلسة تصوير بعد عقد القران.

وسبق أن انفعلت العتيبي على إحدى المتابعات بعد أن استفسرت منها عن موعد حفل الزفاف، متسائلة إن كانت تعيش مع زوجها ضمن علاقة شرعية.

وهاجمت الفاشينيستا السعودية، المتابعة، عبر ”سناب شات“، حيث علقت: ”دقيقة دقيقة.. أنا بدأت أحس إنكم مو عرب أو مسلمين.. أنتم فاهمين في مسائل الشرع والدين ولا ما تفهمون، الملكة هي الزواج، هي تحلل لي البقاء مع أحمد أذهب معه أو أرجع.. سويت الحفل في أي وقت يريح لي وفيه ناس ما يسوونه أبد“.

وتابعت ”لا تحسسوني إنكم غجر أو من ديانة ثانية، في النهاية أغلب متابعيني عرب مسلمين، أنا في كارت عائلة أحمد خلاص أنا زوجته في الدوائر الحكومية وفي كل مكان“.

وكشفت فوز العتيبي في وقت سابق أنها تزوجت زواجا تقليديا في مقر إقامة عائلتها في منطقة القصيم في السعودية.

وقبل نحو أسبوعين، أثارت المشهورة السعودية جدلا واسعا بعد توثيقها لحظة مفاجأة زوجها لها، وإهدائها سيارة ”لامبورغيني“.

وشدد الموسى في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مع العتيبي، أثناء توثيقها انتظارها له بعد أن وعدها بمفاجأة، على أن مناسبة الهدية جاءت بعد انزعاج ”فوز“ منه، لرفضه حضورها حفل النجم الكندي جاستن بيبر، الذي أقيم في وقت سابق في السعودية.

ولاحقا، توجهت فوز العتيبي مع أحمد الموسى إلى حيث الهدية، التي تبين أنها عبارة عن سيارة فارهة.

وعلقت الفاشينيستا السعودية على الهدية بأنها سعيدة رغم أنها ”لا تزال منزعجة بعد رفضه سفرها وحضور الحفل“.