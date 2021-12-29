لـ"كورونا" نصيب الأسد.. مشاهير غيبهم الموت في 2021

شهد العام المنقضي 2021 أياما حزينة على وسط المشاهير بشكل خاص بعد وفاة عشرات النجوم خلاله.

وبرغم اختلاف وتعدد الأسباب، كان لفيروس كورونا نصيب الأسد كونه أكثر الأسباب التي أنهت حياة مشاهير كثر خلال 2021.

وكان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز من بين أبرز وفيات المشاهير خلال عام 2021، نظراً لحالتهما الخاصة باعتبارهما زوجين فارقا الحياة تباعا في أقل من 3 أشهر فقط.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز وفيات المشاهير في عام 2021 وفق تسلسل زمني:

وحيد حامد

الكاتب المصري الشهير وحيد حامد، كان أول من استقلوا قطار الموت في عام 2021 من المشاهير بعدما توفي يوم السبت 2 يناير ثاني أيام العام الجديد، عن عمر ناهز 76 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

إلياس الرحباني

وبعد يومين فقط، وتحديداً في 4 يناير، رحل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، عن عمر ناهز الـ83 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 83 عاما.

هادي الجيار

وفي 10 يناير الماضي، رحل عن عالمنا الفنان المصري هادي الجيار، عن عمر ناهز الـ71 عاماً، داخل مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة المصرية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

محمد الصغير

وعقب وفاة هادي الجيار بأمام توفي مصفف شعر المشاهير محمد الصغير، وتحديداً في 29 يناير.

ومحمد الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار الفنانين والمشاهير في مصر والوطن العربي، وهو أيضا والد زوجة الممثل أحمد السقا، وقد عانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا.

أشرف صالح

في 30 يناير توفي الفنان المصري أشرف صالح.

عزت العلايلي

وفي يوم الجمعة 5 فبراير، غادر عالمنا الفنان المصري عزت العلايلي، بعدما تُوفي داخل منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة عن عمر يناهز الـ 86 عاماً. بعد مشوار حافل وطويل في السينما والمسرح والدراما.

يوسف شعبان وأحلام الجريتلي

أما في يوم الأحد، 28 فبراير، فقد عاش الوسط الفني في مصر، يوماً عصيباً بعدما فقد اثنين من عناصره، وهما الفنان يوسف شعبان وزميلته أحلام الجريتلي، ودفنا في آن واحد عقب ظهر اليوم التالي.

وكانت وفاة يوسف شعبان الذي رحل عن عمر يناهز 91 عاما، بعدما أصيب بفيروس كورونا خلال تصويره أحد الأعمال في لبنان، ليعود إلى مصر عقب تدهور حالته الصحية وينقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة القاهرة، ويتوفى بداخله.

بينما رحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر 73 عاماً بشكل مفاجئ، لكونها كانت لا تعاني من أي أمراض في الفترة التي سبقت وفاتها.

محمد ريحان

وفي يوم الجمعة 14 مايو، توفي الفنان المصري محمد ريحان فى مستشفى بمحافظة الشرقية في مصر، بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي.

نادية العراقية

وفي 16 مايو رحلت الفنانة نادية العراقية، التي كانت تقيم في مصر، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل وفاتها بشهر وحجزها في غرفة العناية المركزة حتى وفاتها.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز

واستمرار لحصد فيروس كورونا للأرواح، ففي 20 مايو توفى الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز الـ84 عاماً، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة القاهرة، ونقل الجثمان إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في اليوم التالي.

حينها غابت عن جنازته زوجته الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز التي أصيب معه بفيروس كورونا، وظلت في غرفة العناية المركزة بالمستشفى ولم تعلم بوفاته حتى لحقت به في 7 أغسطس الماضي بعد معاناة استمرت لأكثر من 3 أشهر على دخولها المستشفى، بعد إصابتها بالفيروس ومضاعفاته.

الملحن السعودي طلال باغر

ونتيجة الفيروس القاتل توفي الملحن السعودي طلال باغر، في 10 يونيو الماضي، عن عمر يناهز 65 عاماً، بسبب معاناته من مضاعفات الإصابة بالفيروس،

الشاعر السعودي عبدالله بن إدريس

وفي يوم الأربعاء 6 أكتوبر توفي الشاعر السعودي عبدالله بن إدريس، عن عمر ناهز 92 عاما، وكان الراحل عضوا في عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية منها إدارة الملك عبد العزيز التي استمر فيها قرابة 12 سنة منذ لحظة تأسيسها، وعضوا في رابطة الأدب الحديث في مصر.

الفنان الجزائري رابح درياسة

وفي 8 أكتوبر توفي الفنان الجزائري رابح درياسة، صاحب أغنية ”يحيا ولاد بلادي“، عن عمر يناهز 87 عامًا، وهو مغنٍ ومؤلف موسيقي، ذو جمهور عريض في الجزائر، بفعل الطابع الشعبي لأعماله الفنية.

الفنان السوداني عبد الرحمن عبد الله

وتوفي في 9 أكتوبر الفنان السوداني عبد الرحمن عبد الله الشهير بـ“بلوم الغرب“، أثناء زيارة علاجية بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

الفنان الأردني جميل عواد

ويوم الخميس 28 أكتوبر توفي الفنان الأردني جميل عواد، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وهو ممثل وكاتب ومخرج، اشتهر بأدوار الحزم والشدة، ويعتبر من جيل الرواد في الفن الأردني.

السوري صباح فخري

ومطلع نوفمبر وتحديدا في اليوم الثاني من الشهر، توفي الفنان السوري صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وحينها كشف نجله أنس فخري في تصريحات صحفية، أن والده توفي في دمشق وفاة طبيعية، بعدما توقف قلبه عن النبض.

أحمد خليل

وعقب مرور أسبوع واحد، لحق به الفنان المصري أحمد خليل، عن عمر يناهز 80 عاماً متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان المصري أصيب فى الأيام الأخيرة قبل وفاته، خلال تصوير حكاية ”حكايتي مع الزمان“ من مسلسل الحكايات القصيرة ”إلا أنا“، وشيعت الجنازة ظهر نفس اليوم.

الموسيقار السعودي علي غازي

في ذات اليوم توفي الموسيقار السعودي علي غازي عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد أبرز رواد المملكة في هذا المجال.

نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان

بينما رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر، نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عاماً.

سهير البابلي

فيما توفيت الفنانة المصرية سهير البابلي، مساء يوم الأحد 21 نوفمبر، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع قصير مع المرض، حيث كانت الفنانة الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية.

الشاعر الكويتي دعيج الصباح

وتوفي في الكويت، في يوم 11 ديسمبر، الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.

ونعى الديوان الأميري الشاعر، دون الكشف عن أسباب الوفاة التي جاءت عقب ساعات من مشاركته في التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفان التي تخرج منها سابقا.

الفنان المصري محمد عبد الحليم

في ذات اليوم توفي الفنان المصري محمد عبد الحليم، وقال منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر، إن الوفاة طبيعية، حيث لم يعانِ الفنان الراحل من أمراض مزمنة قبل وفاته.

الفنان السوري محمد الشماط

توفي الفنان السوري، محمد الشماط، في 28 ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يتواجد فيها بغرض العلاج بعد صراع مع المرض وعن عمر ناهز 85 عاماً.