وفاة الإعلامية المصرية عزة الإتربي

فارقت عزة الإتربي الإعلامية بالتلفزيون المصري، ووالدة الإعلامي محمد البيطار، الحياة، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة، هيثم البيطار، نجل الإذاعي المصري كمال البيطار، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: “ انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقال مصدر مطلع لـ ”إرم نيوز“، إن ”الإعلامية الراحلة تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت بجلطة في المخ مؤخرًا، وتم إدخالها إلى مستشفى عين شمس التخصصي، والذي ظلت فيه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة“.

ونعى العديد من أبناء تلفزيون ”ماسبيرو“ الإعلامية الراحلة بعبارات من الأسى والحزن، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، مودّعين قامة من قامات التلفزيون المصري الذي قضت فيه ما يقرب من 40 عامًا.

البقاء لله الإعلامية #عزة_الإتربي في ذمة الله ربنا يرحمها و يحسن اليها .. pic.twitter.com/FQN39mmfkh — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) December 28, 2021

ووُلدت الإعلامية الراحلة، عزة الإتربي، في شباط/فبراير 1947، في مدينة المنصورة المصرية، من أب يعمل طبيبًا.

ودرست ”عزة“ في المنصورة حتى بلغت المرحلة الثانوية، وانتقلت مع والدها بعد ذلك إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وهناك درست ”عزة“ في مدارس ”الأورمان“ الثانوية، وبعد حصولها على الشهادة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع، لتتخرج منها العام 1967.

والتحقت عزة الإتربي، بالتلفزيون المصري، وقدمت أول برنامج لهل حمل اسم ”مرحبًا“، حيث كان الهدف منه الترويج للسياحة المصرية.

وتنقلت الإعلامية الراحلة بكاميرا البرنامج إلى الأماكن السياحية، من أجل تعريف العالم بأهم المعالم السياحية التي يمكنهم زيارتها في مصر.

واستمر البرنامج لمدة 4 أعوام، لتنتقل بعدها لتقديم برنامج ”أهل المغنى“، والذي أجرت خلاله العديد من الحوارات مع كبار نجوم الفن والمشاهير في تلك الفترة.

وتولت، ”الإتربي“، عدة مناصب في التلفزيون المصري ”ماسبيرو“، حيث عملت كمديرة لإدارة مذيعات الربط، ثم تولت إدارة منوعات القناة الثانية المصرية.

وبعد ذلك تولت الراحلة رئاسة القناة الثانية في التلفزيون الحكومي، لتنتقل بعدها إلى رئاسة القناة الأولى، وكان آخر منصب شغلته نائبًا لرئيس التلفزيون للتراث.

واستمرت الإعلامية الراحلة في منصبها الأخير حتى أحيلت إلى التقاعد بعد وصولها إلى سن المعاش.