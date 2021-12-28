عمرو دياب يواجه اتهامات بالتحريض على التحرش بسبب إعلان (فيديو)

تعرض الفنان المصري عمرو دياب، لهجوم حاد من قبل مختلف مستخدمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اتهموه بالتحريض على التحرش بسبب إعلانه الأخير، الذي قدمه لشركة سيارات الشهيرة ”ستروين“.

وطرح الإعلان الجديد لشركة ”ستروين“ في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث قدم فيه دياب، أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.

ويظهر الفنان عمرو دياب في الإعلان وهو يقود سيارة ”ستروين“، وتمر فتاة من أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ثم يقوم بتصويرها بخاصية جديدة توفرها السيارة في إحدى مرافقها، ويعرض الصورة على هاتفه المحمول.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان؛ ”تحريضًا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهن“.

وأشاروا إلى أن ”هذه سقطة كبيرة من مسيرة فنان كبير بحجم الفنان عمرو دياب، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العالم كله وليس في مصر فقط“.

كما تعرضت شركة ”Citroën Egypt“ لهجوم حاد من رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعية للسبب نفسه، وسط توقعات لتعرض الشركة لخسائر مادية بسبب هذا الهجوم.

وفي سياق مُتصل، يُحيي الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ في الـ30 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع ”تويتر“، بوسترًا لحفل مصحوبا بتعليق، جاء فيه: ”ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد وسبنا كلّ الناس، الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر“.

ومن المُقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب حفلا كبيرا في مدينة دبي في الـ15 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2022، حيثُ نُشر ”بوستر“ الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مصحوبًا بتعليق: ”أخيرًا وبعد طول انتظار، التذاكر الآن متاحة للحفلة الأضخم بمدينة دبي“.

وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرا أغنية ”انت الحظ“، التي تصدرت قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، للأسبوع الثالث على التوالي، منذُ طرحها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.