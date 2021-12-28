هيا الشعيبي تطالب إلهام الفضالة بعدم زج الأطفال في المشاكل

طالبت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعدم إدخال الأطفال في المشاكل الأسرية أو المشاكل بين الأصدقاء، خاصة من المشاهير، في رسالة منها لمواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، وذلك على خلفية أحدث مشكلاتها المتجددة.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته هيا الشعيبي لتتحدث عن زيارتها الأخيرة لطليق إلهام الفضالة، خليل التميمي وابنتها نور، في ظل المشاحنات المستمرة بين الفنانتين منذ أشهر بعد زواج إلهام الجديد من الفنان شهاب جوهر.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وقالت هيا الشعيبي في مقطع سناب شات: ”الزيارة كانت وايد وايد حلوة، رجعتنا لأيام الماضي الحلو الجميل، حتى نور حبيبتي ولهت عليها الغالية الحلوة الجميلة حبيبتي، ولما شوفتها وانا زايرة بيت أبوها.. فأكيد البنت لازم ألمها وتلمني، لا تدخلون العيال بمشاكلنا أو مشاكلكم، أو أي مشكلة، الطفل يظل طفل“.

كما كتبت منشورا آخر قالت فيه: ”تصبحون على خير يا أهل الخير وعيالكم أمانة حطوا بالكم عليهم لا تأخذكم أمور الدنيا ترى الحين امتحانات واللي عندها صغار يبون حنانها وحضنها، ما حد يعوض حضن الأم بشي كل شي يهون إلا الضنا ما يهون، كل شي يتعوض تصويري شغلي مسرحي إلا عيالي آخذ من عمري وأعطيهم بس“.

وكانت إلهام الفضالة قد أعربت عن غضبها من الفيديو الذي نشرته الشعيبي أثناء زيارتها لمنزل طليقها خليل التميمي، حيث ظهرت في الفيديو وهي تدخل المنزل ونور ابنة الفضالي تناديها بماما هيا، وتقبلها وتحتضنها.

وقالت إلهام ردا على ما سبق: ”حسبي الله ونعم الوكيل، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ربي إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المكسور، واكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين“، كما كتبت: ”الأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم، كذلك البعض يمتلك لسان جميل وقلبه أسود“.

كما علقت إلهام على الفيديو الذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي: ”المشكلة أعرف النيات عدل من العشرة، وأرجع وأقول حسبي الله ونعم الوكيل“.

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة بعد فترة طويلة من الخلافات، التي بدأت بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على ”إنستغرام“، داعية إياه إلى أن ”يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه“، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.

وعبرت الشعيبي، عن انزعاجها من زميلتها الفضالة، بعد وصفها لها بـ“المنافقة“، وذلك على إثر خلاف بينهما تصاعد عقب زواج الأخيرة من الفنان الكويتي شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.