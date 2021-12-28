"أبناء قبائل ومناصب عليا" تقدموا لها.. بدور البراهيم تطلب المساعدة باختيار "زوج المستقبل"

طلبت خبيرة التجميل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بدور البراهيم، من متابعيها، مساعدتها في اختيار ”زوج المستقبل“، مبينة أن هناك العديد من الأشخاص الذين يطلبونها للزواج في الوقت الحالي.

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وأكدت البراهيم في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ إن هناك رسائل كثيرة وصلت إليها عن طريق حسابها في ”سناب شات“ من أشخاص معينين، يرسلون لها باستمرار، وقد صارحوها بأسمائهم، وأعلنوا رغبتهم التقدم للزواج منها.

وعلقت بدور البراهيم في معرض حديثها بالقول، إنها ”لا تعلم إن كانوا قد شاهدوها سابقًا بشكل شخصي، أم أنهم فقط، من متابعيها على سناب شات، ويرغبون بالارتباط بها“.

وأضافت بدور البراهيم، أنها على استعداد لتكرار تجربة الزواج، لأنها دائمًا ما تتحلى بالأمل، مطالبة متابعيها بمساعدتها باختيار الزوج من ضمن طالبي الزواج منها، لافتة إلى أن جميعهم ”أبناء قبائل ومناصب عليا“.

وشددت على أن هؤلاء، لابد أن تقدموا لطلب الزواج منها، بعد دراسة القرار بشكل جدي، لافتة إلى أنها في حيرة من أمرها، بشأن اختيار زوج المستقبل.

وقالت خبيرة التجميل السعودية، إنها لن تعلن عبر حساباتها على مواقع التواصل، مطلقًا عن زواجها في حال تزوجت، مرجعة السبب إلى أن إعلان مثل هذه الأمور، يتسبب بـ“خراب“ حياتها، مضيفة أن ”من طلبوا الزواج منها، جميعهم غير أنانيين، حيث تفهموا طبيعة عملها، لذلك لن تنقطع مطلقًا عن التواصل مع متابعيها عبر حساباتها“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها المشهورة السعودية، عن تقدم أشخاص ذوي مناصب منها، فسبق أن أثارت الجدل، عقب تصريحها بعد وفاة الشيخ دعيج الصباح، حيث أكدت أنه كان يتابعها باستمرار، ويعلق بالإعجاب دائما على منشوراتها.

وإثر تشكيك متابعين بكلامها، خرجت البراهيم لاحقًا منفعلة، ومعلقة بالقول: ”أنا مو بس يعطوني لايكات.. أنا يخطبوني أصحاب سمو ملكي.. الله أعلم من السعودية ولا من بره.. والله إني أنا ما أكذب“.

كما سبق وأعلنت أن هناك من تقدم للزواج منها، وعرض عليها مهرًا وصل إلى 266 مليون ريال سعودي، متسببة كذلك بإثارة السخرية منها، وسط تشكيك دائمًا، بصحة حقيقة عروض الزواج التي تعلن عنها.