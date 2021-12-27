الفنانة الأردنية دانة المساعيد تثير الجدل بفيديو جديد حول عائلة والدها

أثارت الفنانة الأردنية دانة المساعيد جدلاً بين متابعيها، عقب ظهورها بمقطع فيديو زعمت خلاله أن الاتهامات السابقة التي وجهتها إلى عائلة والدها الأردني المنفصل عن والدتها الكويتية، بتهديدها بالقتل ”غير صحيحة ومفتعلة من قبلها“.

وقالت الفنانة دانة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”انستغرام“: ”مقطع الفيديو الذي نشرته قبل نحو 3 أشهر، واستغاثت خلاله لحمايتها من تهديدات بالقتل من أشخاص من عائلة والدها غير حقيقي ومفتعل من قبلها لإثارة الجدل“.

وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها ”شعرت مؤخراً بخطئها بإساءتها لأشخاص وإثارتها للرأي العام باتهامات غير حقيقية قد تكون نتيجة ضغوطات وتعب نفسي كانت تعاني منه“.

وختمت المساعيد حديثها بالاعتذار من متابعيها، قائلةً إنه ”ليس معيباً أن يعتذر الإنسان عن الأخطاء التي يرتكبها“.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع حديث المساعيد، حيث تباينت التعليقات والتفسيرات لموقف المساعيد المفاجئ، والذي سبب صدمة لأشخاص ومنهم والدتها الكويتية سحر الحسان، التي كانت من أول المعلقين على حديثها، مبديةً استغرابها من حديث ابنتها حيث وصفته بأنه ”غير صحيح“.

وأشارت معظم التعليقات إلى أن حديث دانة هذا قد يكون خارجا عن إرادتها أو تحت التهديد، فيما أشار البعض إلى أنها ربما أنهت خلافها مع والدها أو أنها كانت تبحث عن الشهرة بتلك الاتهامات والاستغاثة.

وكانت دانة المساعيد قد تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب استغاثتها بالسلطات الإماراتية وبسفارة بلادها في أبو ظبي، لحمايتها من تهديدات بالقتل، قالت بأنها ”وصلت إليها من أشخاص من عائلة والدها الأردني المنفصل منذ سنوات عن والدتها“.

وبدأت قضية دانة آنذاك عقب نشرها مقاطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل، أكدت خلالها تلقيها تهديدات بالقتل، حيث قالت”إن تهديدات بالقتل وصلتها عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولي الهوية، لكن لهم صلة بها وبأهلها، وبعدها بدقائق اختفى الحساب كليًا من إنستغرام، ثم تم تهكير حسابها قبل أن تتمكن من استرجاعه سريعًا“.

وذكرت ”دانة“ التي عاشت لدى والدتها في الكويت لمدة 20 سنة، أنها سبق أن تعرضت لتهديدات، منوهةً إلى ”أن تهديدات سابقة وصلت إلى والدتها، ثم تعرضت هي ووالدتها للشتم على الملأ، قبل أن تتحول الشتائم إلى تهديدات بالقتل“.

ولبت الجهات المعنية في دولة الإمارات نداء الفنانة الشابة التي أكدت، أن القضية أصبحت لديها عقب تواصلها معها، بعد أن تصدرت قضيتها حديث السوشيال ميديا، ولاقت تفاعلًا واسعًا في عدد من الدول العربية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت سحر الحسان، والدة الفنانة دانة، عقد قران ابنتها على شاب يُدعى ناصر المهيري قيل بأنه إماراتي الجنسية.

ودانة المساعيد فنانة أردنية من مواليد 2001، بدأت مشوارها الفني العام 2009 من خلال البرنامج الكوميدي ”طول بالك“ مع الفنان الكويتي طارق العلي.