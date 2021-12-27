إصابة عبدالله السدحان أثناء تصوير "نقطة من أول السطر"

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان، عن تعرضه لإصابة بالغة في وجهه، أثناء تصويره أحد المشاهد بمسلسله الجديد ”نقطة من أول السطر“، المُقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022.

وخرج الفنان السدحان في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ طمأن فيه جمهوره، معلنًا عن إصابته إصابة بالغة في الوجه أثناء التصوير.

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وقال السدحان في الفيديو، الذي ظهر فيه وجهه منتفخا: ”للأسف تعرضت لإصابة في وجهي الحمدلله على كل حال، لقد خرجت من أجل أن أكشف لكم على ما تعرضت له حتى لا تطرح أسئلة حول سبب اختفاء أخوكم ووالدكم عبدالله السدحان“، وعلق على الفيديو بالقول: ”الأمور طيبة بإذن الله“.

ووثق الفنان السدحان عبر سلسلة فيديوهات رحلته من بداية دخوله المستشفى بعد الإصابة، إلى أن عاد إلى منزلة، لافتًا إلى أنه ”رغم الإصابة أصر على إكمال التصوير حتى لا يتعطل العمل“.



وتابع: ”أتمنى لكم يوما سعيدا، أنا أتجه إلى التصوير الآن، لكني سوف أصور بالنظارة بسبب الإصابة التي تعرضت لها في العين، الحمدلله على كل حال ما دام الصحة طيبة، تحياتي لكم“.

ويشارك الفنان السدحان في المارثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل ”نقطة من أول السطر“ مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الخليج، منهم الفنان أحمد شعيب، وشيماء سبت، رنا جبران، بندر باجبع، وتركي الشدادي، والعمل من تأليف شريف بدر الدين ووائل الحمدي، وإخراج إيلي ف. حبيب، ومن إنتاج ”Eagle Films“.



وعبدالله عبد الرحمن السدحان هو ممثل ومنتج وكاتب سعودي، أبدى اهتمامه للفن في عمرٍ مبكرٍ، حيث شارك بعدد من المسرحيات خلال دراسته في جامعة الملك سعود وبعدها توجّه للتلفزيون ليشارك بعدد من الأعمال التي كانت كفيلة بانطلاقته الفنية، ولعلّ أبرز ما قدمه الفنان السدحان خلال مسيرته الفنية هو المسلسل الكوميدي الأشهر عربيا ”طاش ما طاش“.

ويُعد السدحان واحدا من أيقونات الكوميديا العربية بشكلٍ عام والسعودية بشكلٍ خاص، واستطاع خلال أكثر من 40 عامًا أن يقدم أعمالاً أثرت الفن السعودي على الصعيدين التلفزيوني والمسرحي.