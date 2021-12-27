الكشف عن سبب وفاة الفنانة السعودية أريج عبدالله في القاهرة

أظهر الفحص الطبي لمصلحة الطب الشرعي في مصر أن الفنانة السعودية الشابة أريج عبدالله توفيت إثر إصابتها بجلطة في الرئة.

ويأتي ذلك غداة وفاة أريج عبدالله، مساء أمس الأحد، داخل شقتها في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثار خبر وفاة أريج عبدالله صدمة كبيرة للجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، خاصة وأنها من مشاهير السوشال ميديا، ولسبب أن ظروف وفاتها ظلت غامضة لساعات، حيث عثرت خادمتها على جثتها ملقاة على السرير في شقتها.

وحضرت الشرطة المصرية إلى الشقة، وبعد عملية المعاينة أكدت خلو الجثة من أي آثار للعنف على جسدها، فيما لا يوجد أي كسر في الأبواب والشبابيك الخاصة بشقتها، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود دافع جنائي وراء وفاة الفنانة السعودية.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة، فيما أكدت خادمتها أنها تعاني من أزمات صحية منذ فترة، وتم حجزها بأحد المستشفيات الخاصة قبل وفاتها بأسبوع تقريبا، وخرجت منه بعد تحسن حالتها.

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين العرب الفنانة الراحلة، حيث كتب الإعلامي السعودي محمد الدغريري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على ”تويتر“: ”تعازينا للزميل الإعلامي المخضرم الأستاذ علي فقندش في وفاة الفنانة أريج عبد الله محمد، فقد كان لها بمثابة الأب والمعلم“.

كما نعى الإعلامي وحيد جميل الفنانة الراحلة من خلال حسابه الرسمي على ”تويتر“ أمس.

وقال جميل: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم في القاهرة الفنانة السعودية أريج عبد الله ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة“.

يذكر أن الفنانة السعودية أريج عبدالله هي ابنة الملحن الراحل عبدالله محمد الملقب بـ ”سفينة الألحان“، نظرا للعدد الكبير من الألحان الذي قدمه مع العديد من مطربي الوطن العربي.

والراحلة ”أريج“ كانت فنانة متعددة المواهب، فلم يقتصر فنها على الغناء فقط، بل عملت في مجال الإعلام وقدمت برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، بالإضافة إلى إدارتها للعديد من المشاريع الخيرية.