نجم بوليوود سلمان خان يتعرض للدغة ثعبان

كشف الفنان الهندي سلمان خان مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للدغه ثعبان في مزرعته، مساء السبت، أثناء قضاء عطلته هناك، تم نقله على إثرها إلى المستشفى، وخروجه بعدها بساعات.

ونشر نجم بوليوود فيديو له أثناء أحد اللقاءات الصحفية التي أجراها عقب خروجه من المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، يكشف فيه تفاصيل تعرضه للدغة الثعبان، وحالته الصحية بعدها قائلا ”عندما كنت متواجدا بالمنزل الموجود بمزرعتي وجدت الأطفال يصرخون، فذهبت مسرعا إليهم لأجدهم يفرون من ثعبان“.

وتابع سلمان خان “ أمسكت عصا بيدي ودخلت إلى الغرفة المتواجد بها الثعبان كي أخرجه منها، وبالفعل حملت الثعبان على العصا، لكن العصا كانت صغيرة، فتسلق الثعبان على العصا حتى وصل إلى يدي ولدغني، فتركت العصا على الأرض وفر الثعبان“.

وأوضح الفنان الهندي في تصريحه أنه ”حينما رأى الأطفال الثعبان يلدغني قاموا بالصراخ، وعمت حالة من الفوضى، وتم نقلي إلى المستشفى سريعا، وذهبت معي عائلتي، وبعد الفحوصات التي أجراها الأطباء هناك اكتشفنا أن الثعبان الذي لدغني ليس به كمية كبيرة من السم، وهو نوع مختلف عن الأنواع شديدة السمية“.

وكشف خان حالته الصحية قائلا ”خرجت من المستشفى بعد 6 ساعات تقريبا بعد أن تناولت عقارا مضادا لجميع أنواع السموم؛ لأن الطبيب لم يكن يعلم نوع الثعبان الذي لدغني، والمستشفى كانت قريبة ومجهزة لجميع حالات السموم، مما أنقذني قبل أن يسير السم في دمي، وعدت إلى المنزل بعدها“.

ومازح سلمان خان الصحفيين ”لقد أصبحت صديقا للثعبان، والتقطت معه صورا تذكارية، ويبدو أنه لدغني لأنه كان خائفا مني“.

جدير بالذكر أن الفنان الهندي سلمان خان يعد واحدا من أهم نجوم بوليوود، وله العديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وبدأ خان حياته الفنية العام 1988 بأول ظهور له بفيلم Biwi Ho To Aisi، إلا أن نجاحه الأول حققه من خلال فيلمه Maine Pyar Kiya العام 1989، لتتوالى بعدها أعماله التي جعلته من نجوم الصف الأول في الهند.

ومن أبرز أعمال خان ”Kick، Bodyguard، tiger“.