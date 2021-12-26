بعد أزمته مع ابنته.. تكريم توفيق رشوان في ختام مهرجان آفاق مسرحية

كرم الفنان المصري توفيق رشوان على مجمل أعماله في حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان آفاق مسرحية الذي أقيم مساء الأحد، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي تم إهداؤها لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث تسلم درع التكريم وسط احتفاء كبير من الحضور، وذلك بعد فترة قصيرة من أزمته مع ابنته التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وتحتوي حقيبة رشوان توفيق الفنية على أكثر من 300 عمل ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، وخلق لنفسه مكانة كبيرة في قلوب الجمهور العربي، ومن أبرز أعماله مسلسل ”الضوء الشارد“ الذي قدم به شخصية الشيخ زهران، ومسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“، والذي قدم خلاله شخصية وزير سابق.

ونافس على جوائز المهرجان 14 عرضا مسرحيا من العديد من الدول عربية منها ”الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، سلطنة عمان، العراق“.

وضمت لجنة تحكيم مهرجان آفاق مسرحية من الفنانة المصرية حنان شوقي والمخرج عبد الغني زكي وسيد علي إسماعيل والناقد يسري حسان ومصمم الديكور فادي فوكيه والمخرج منير راضي والناقدة بشرى عمور وأحمد الدلة.

وكان رشوان توفيق قد واجه أزمة مع ابنته مؤخرا، بعدما رفع زوجها وابنها قضية للحصول على أمواله وهو على قيد الحياة، ليتصدر الفنان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حملة تعاطف من قبل الجمهور.

وكان توفيق، الذي قدم أعمالاً شهيرة للسينما والتلفزيون، قد كشف عن أزمته مع ابنته مؤخرا في لقاء متلفز، قال فيه إنه يعيش حالياً مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وابنتيه هبة وآية ولزوجته الراحلة، قائلاً: ”عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء“.