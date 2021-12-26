بعد تعرضه لوعكة شديدة.. الفنان أحمد جوهر يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وضعه الصحي

كشف الفنان المصري أحمد جوهر، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة شديدة خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها إلى العناية المركزة، وأجرى عملية منظار بالمعدة.

وقال جوهر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه ”يعاني من أنيميا حادة بالدم منذ 3 سنوات تقريبا، وكان قد دخل المستشفى حينها وقاموا بنقل دم له، وأجرى عملية منظار بالمعدة، وتحسنت حالته حينها“.

وأضاف أنه ”منذ أسبوعين تقريبا بعدما حصلت على لقاح فايزر شعرت بأعراض الإنفلونزا، ثم شعرت بألم شديد في المعدة، وتم نقلي إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل اتضح أن نسبة الأنيميا في الدم زادت بشكل كبير“.

وتابع أنه ”تم نقل كمية كبيرة من الدم لي، وأجريت عملية منظار في المعدة، وبقيت داخل الرعاية المركزة لأسبوع تقريبا، إلى أن تحسنت حالتي الصحية، ولكن لم يتم تشخيص حالتي حتى الآن، والظاهر أنها قرحة في المعدة“.

وأوضح المطرب المصري أنه ”خرج من الرعاية المركزة وعاد إلى المنزل، وينتظر نتيجة الفحوص التي أجراها مؤخرا، لمعرفة تفاصيل حالته الصحية“.

والفنان أحمد جوهر، مطرب ذاع صيته في فترة التسعينيات، ولد في حزيران/يونيو 1961، في الأقصر في صعيد مصر.

ترعرع الفنان في أسرة دينية، حيث كان والده من أشهر قراء القرآن الكريم، وهو ابن عم المطرب الراحل عمر فتحي.

وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة التحق جوهر، بالمعهد العالي للموسيقى العربية في أكاديمية الفنون في الهرم قسم أصوات العام 1980، وكان في فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية وفرقة الإنشاد الديني في المعهد.

وقدم معهم العديد من الأغاني والتواشيح، ليلتحق بعدها بفرقة الفنان مجدي الحسيني عازف الأورج، ووالد المخرج حسام الحسيني.

ولم يقتصر جوهر على شهادة المعهد العالي للموسيقى، بل حصل على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحي في جامعة القاهرة، والتحق خلال السنوات الأخيرة، بكلية الإعلام نظام التعليم المفتوح، وحصل على درجة البكالوريوس.

وقدم جوهر 4 ألبومات غنائية، هي: ”اصحى، هايل، شبكني الهوى، حاسب“، كما قدم مجموعة من الأغاني المصورة وهي: ”هات لي قلبك، وحداني، شبكني الهوى، أوعدك، عليه العوض، أوكيه، الشهيد ”التي أصدرها بعد قيام ثورة 25 يناير“.

وشارك كممثل في عملين فقط هما فيلم ”مرارة الأيام“ العام 1986، وفيلم ”أولاد الملجأ“ في 1983.