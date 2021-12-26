مصر.. إحالة دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين لـ"مفوضي الدولة"

أحال القضاء الإداري المصري، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان، من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لأخذ الرأي القانوني فيها.

وقال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، شعبان سعيد، إن ”النقابة موقفها معروف مما يقوم به الفنان محمد رمضان، ولكن في هذه الدعوى النقابة تقف معه بصفته عضوا عاملا بها، حاله حال جميع أعضاء النقابة“.

وأضاف سعيد في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”سيحضر بصفته مستشارا قانونيا لنقابة المهن التمثيلية، أحد أطراف الدعوى، وسيقوم بالدفاع عن محمد رمضان“.

ونصت عريضة الدعوى المقدمة من المحامي المصري سمير صبري، المقامة ضد رمضان، على أن ”الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، والفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي أو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع“.

وتابع صبري، في عريضته، أن ”الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية“.

وطالب بسحب الترخيص من محمد رمضان، ومنعه من الغناء والتمثيل؛ نظرا ”لكونه يهدم المجتمع بما يقوم به من أفعال لا تتسق مع قيم المجتمع المصري“.

وتابع أنه ”ليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام“.

وتعرض الفنان محمد رمضان، لهجوم حاد، من قبل رجال دين وسياسة بالعراق؛ بعد ظهوره بمظهر اعتبروه بـ“غير اللائق“، في إحدى حفلاته بالعراق، التي أقيمت يوم 10 كانون الأول ديسمبر.

ودخل نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ورئيس وزراء العراق الأسبق، على خط الأزمة.

وهاجم المالكي، أسوة برجل الدين الشيعي جعفر الإبراهيمي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مستضيفي مثل هذه الحفلات في بلادهم.

وقال: ”حفلات ماجنة وفجور، العراق تحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا، ولكنهم من الساقطين، يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود“، في إشارة إلى محمد رمضان.