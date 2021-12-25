الموت يفجع عاصي الحلاني

غيب الموت السبت حياة الحلاني شقيقة الفنان اللبناني عاصي الحلاني إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، وتم تشييع جنازتها ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية بالبقاع، وسط حضور بعض نجوم الوسط الفني.

وقبل فترة نشر الفنان اللبناني صورة له ولوالده الراحل الذي فقده في العام 2008 وقد علق عليها “الأب كالعمر لا يتكرر مرتين”.

ومن المنتظر أن يحيي الفنان اللبناني حفلا غنائيا بعيد رأس السنة في الأردن، وسط شكوك حول قدرته على ذلك بعد وفاة شقيقته.

واحتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاده الواحد والخمسين، الذي وافق يوم 28 نوفمبر عام 1970، وذلك بحفل عائلي ضم أفراد الأسرة في منزلهم.

ونشر الوليد نجل عاصي الحلاني حينها صورة من حفل عيد الميلاد عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“، معلقا عليها ”عيد ميلاد سعيد أبو الوليد.. أحبك“، فيما نشرت ابنته الفنانة الشابة ماريتا الحلاني صورة نادرة لهما في طفولتها، عبر خاصية ستوري بحسابها معلقة: ”عيد ميلاد سعيد لكل شيء بالنسبة لي“.

وحل الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا، ضيفا على الإعلامية ”وفاء الكيلاني“، ببرنامج ”السيرة“، المُذاع عبر فضائية ”دي إم سي“، حيث تحدث عن عملية خطفه أثناء الحرب الأهلية، قائلا: ”سنة 1986 أو 1978 كنت بدأت أغني وكان عندي 16 سنة، وكان معايا شاب أكبر مني وكنا موجودين في الجبل ونازلين على بيروت الفجر، كنا بنخرج من أجل الصيد“.

وتابع حديثه: ”اتخطفنا احنا الاتنين.. وكان حينها ظروف طارئة يعيش فيها كل اللبنانيين، وفجأة جماعة وقفونا في الطريق وكلبشونا، واتخطفنا وبقينا 24 ساعة مخطوفين، وأهلي فاكرني في الجبل معرفوش أني اتخطفت“.

وأوضح الحلاني: ”كان يوم من أصعب أيام عمري، وفضلنا مربوطين بالكلابشات، وكنت كل ما اتكلم آكل علقة، وأنا محجوز كنت بسمع صوت ناس بتضرب وقلت أكيد هيضربوني وكنت أعيط، وبعدها شخص أخذني ورحت لمكتب اللي مسئول عنهم، قال لي خلاص امشوا.. لما قال لي هيك ارتحت“.

وكشف عن قصة حب جمعته بفنانة لبنانية قائلا: “ كنت مرتبطا بنجمة لبنانية وقتها ولكن مكنش في تكافؤ وكانت مرحلة عمرية في سنة 90، وأنا مش ندمان عليها، لأن لما يكون الواحد صغير بالعمر بيكون عنده تسرع في بعض القرارات“.

وتحدث عن قصة زواجه من زوجته وأم أولاده كوليت بولس، قائلا: ”لقاؤنا كان من خلال برنامج تليفزيوني، وهي كانت ملكة جمال سابقة وكانوا وقتها عاوزيني اطلع على المسرح، ودخلت غرفة المكياج وهي كانت بتعمل مكياج ولكن بكل ترحاب قالت لي اتفضل الكرسي تبعي، وأنا قلتلها عندي تصوير كليب ممكن تعمليه معي، وقلتلها ممكن آخد تليفونك وطبعا كانت حجة لأن الأغنية أصلا ما كانت جاهزة“.