وفاة الفنانة المصرية سماح صاحبة أغنية "اقروا الفاتحة لأبو العباس"

توفيت الفنانة المصرية المعتزلة سماح، الشهيرة بـ“سماح الإسكندرانية“، اليوم السبت، وشيعت جنازتها عقب صلاة الظهر، بعيدا عن وسائل الإعلام، وسط حضور عدد كبير من فناني الاسكندرية القدامى وجمهور غفير من أهالي المدينة.

وقالت سماح عطية ابنة شقيقة الفنانة الراحلة في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”الفنانة الراحلة كانت تعاني من أمراض القلب، وكان مقررا لها أن تجري عملية قسطرة ولكن الأطباء اكتشفوا وجود ارتشاح بالقلب، فلم يستطيعوا عمل القسطرة، وبعد 3 أيام من دخولها مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية، فارقت الحياة“.

وأضافت سماح: ”نقابة الموسيقيين بالإسكندرية كانت على تواصل دائم معنا أثناء فترة مرضها، ولم يتوانوا في تقديم كل الدعم لنا، وكانوا معنا في كل خطوات استخراج تصريح الدفن وغيرها من الإجراءات، كما أن هناك العديد من الفنانين تواصلوا معنا وحضروا الجنازة“.

وأشارت إلى أن خالتها كان لها العديد من الأعمال الخيرية، وكانت فاتحة بيوت ناس كتير، ولم تكن تخبر أحدا بهذه الأعمال، لأنها كانت تقصد بها وجه الله، وكانت تريد أن تكون خبيئة بينها وبين الله، والجميع كان يحبها.

وطالبت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة الجمهور بالدعاء لها، فهي قدمت العديد من الأعمال الناجحة التي أسعدت بها الجمهور، ولا تطلب شيئا الآن سوى الدعاء“.

واشتهرت سماح الاسكندرانية التي ولدت عام 1945 بأغنية ”اقروا الفاتحة لأبو العباس.. يا اسكندرية يا أجدع ناس“، التي يعتبرها أبناء الإسكندرية أغنية رسمية لهم.

واشتركت سماح الإسكندرانية في أكثر من عمل فني، وقدمت أكثر من أغنية، لكنها لم تستمر في رحلتها الفنية كثيرا، حيث اختفت عن الأضواء في هدوء تام دون ضجيج معلنة اعتزالها لتتفرغ لحياتها الشخصية، ولم تظهر سوى في مناسبات بسيطة، كان آخرها الاحتفال الذي أقيم في عام 2011 للاحتفاء بفناني الاسكندرية، وغنت حينها أكثر من أغنية وسط ترحيب كبير من الحضور الذين كانوا متشوقين لصوتها.

واشتهرت سماح بصوتها العذب، وقدمت أكثر من أغنية اشتركت فيها مع كبار ملحني وشعراء الغناء، منها أغنية ”مسيلي على القمر“ التي لحنها لها الموسيقار المصري بليغ حمدي، ومن كلمات الشاعر محمد حمزة.

ومن الأعمال التي شاركت بها الفنانة الراحلة: ”ضحية الحب، الحب في طريق مسدود، مليون في العسل، عادات وتقاليد، حلم فنان“.