الفنان المصري عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع

تعرض الفنان والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين، لحادث سير مروع، اليوم السبت؛ ما أدى لتحطم مركبته، وإصابته ببعض الكدمات الخفيفة.

وطمأن الفنان والكاتب جمهوره بنشر صور للسيارة المحطمة التي كان يقودها وعلق عليها قائلا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير الحمد لله.

وكشف الفنان الشاب محمود نجل عمرو محمود ياسين، تفاصيل الحادث الذي تعرض له والده، في تصريح خاص لموقع ”إرم نيوز“.

وقال محمود جونيور: ”والدي كان عائدا من تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي كتبه، وكان في حالة إرهاق شديد؛ نظرا لأنه لم ينم منذ يومين، فتعرض لحادث على طريق المنصورية بمحافظة الجيزة لعدم قدرته على التركيز“.

وأضاف محمود حفيد الفنان الراحل محمود ياسين: ”تحطمت سيارة والدي بشكل كبير، لكنه بخير، وتم عرضه على الطبيب للاطمئنان عليه، والتأكد من أنه لم يصب بأذى“.

بدورها، كتبت الفنانة المعتزلة شهيرة، والدة عمرو، منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قالت فيه: ”الحمد لله والشكر لله أنك نجيت ابني يا رب وسمعت لدعايا امبارح“.

وأضافت شهيرة التي اعتزلت الفن: ”يا جماعة وقفت في الشباك الفجر أدعي لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفة عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين“.

وأوضحت أنه لم ينم منذ فترة قائلة: ”بقاله كده أكتر من أسبوع بيكتب ويروح التصوير يطمئن على كل تفصيلة، إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني، عشان كده كنت خايفة عليه مجاش في دماغي حادثة“.

وتابعت: ”وأنا بدعيله وأقول يا رب احفظه بعينك التي لا تنام، احمه من كل شر يا رب بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجبت كل ده يا جماعة لأنه في حالة إرهاق رهيبة لأنه بيعرض على الهوا (نصيبي وقسمتك) لكن إنه يحصله حادثة اتاريني يا رب كنت بدعي وحاسة إن في خطر عليه صحيا“.

واختتمت حديثها: يا رب بشكرك وبشكر فضلك عليا يا رب تمم على خير هو نايم دلوقت مقدرش حتى يعمل أشعة يا رب لما يعملها يبقى بخير يا رب دعواتكم بالستر طبعا الحادثة نام وهو سايق. استرها يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب“.