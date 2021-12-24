حمو بيكا عن فيديو سقوطه: "مش أنا"

كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا حقيقة سقوطه على المسرح أثناء إحيائه إحدى الحفلات الغنائية بدبي، وذلك بعد انتشار فيديو منسوب له يسقط خلاله بالمسرح أثناء قفزه عليه في حركة استعراضية.

وخرج حمو بيكا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: “ أنا بطمن جمهوري، أنا كويس الحمدلله، والفيديو المنتشر على السوشيال ميديا مش بتاعي، وده مش جسمي ولا دي المزيكا اللي بغني عليها“.

وأشار بيكا إلى أن الإشاعات التي تثار حوله باستمرار مقصودة من أشخاص معينة قائلا: ”ناس بتبص لعيشة غيرها، ومش راضية باللي ربنا كاتبهولها، وهما ناس معروفين هما مين، الناس كارهة الخير اللي أنا فيه ليه، اللي أنا فيه ده ربنا اللي وضعني فيه، انت ليه تكرهلي الخير، أنا بحب الخير لكل الناس“.

وكان حمو بيكا قد خرج في بث مباشر الأربعاء على صفحته الرسمية على موقع ”فيس بوك“ اشتكى فيه من قلة عدد المشاهدات على قناته على يوتيوب، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بوقفه عن الغناء.

وقال بيكا في البث المباشر: ”لما تكون قناتي على اليوتيوب بها 5 مليون مشترك، وأنزل تراك عليه ما يجيبش إلا 11 ألف مشاهدة يبقى فيه حاجه غلط، الصينيين بيجيبوا 35 مليون مشاهدة في فترة بسيطة علشان بيحبوا بعض، لكن هنا احنا بنبص في رزق بعض“.

ووجه حمو بيكا رسالة لـ مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك قائلا: ”شوفلنا حل ياعم مارك، لو كده ممكن أقفل قناة اليوتيوب وأنزل الأغاني بتاعتي على فيس بوك، أو ممكن أعتزل المهرجانات خالص وأشوفلي شغلانة تانية“.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر الشهر الماضي قرارًا بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، على أن يتم إبلاغ الفنادق، وأماكن إقامة الحفلات، بمنع استضافتهم لإحياء الحفلات وإلا ستتعرض للإجراءات القانونية.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: ”يُمنع كل من ليس عضوًا في النقابة، وغير مصرح له بالعمل من مزاولة المهنة إلى حين تصحيح أوضاعه واجتياز الاختبارات“.

وأضافت: ”يشمل القرار كلًا من حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، ومصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، ومجدي شطة، وعمرو حاحا، عنبة، أبو ليلة، حمو طيخة، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، شكل، وزة مطرية، فرقة الكعب العالي، شواحة، ريشا كوستا وسمارة، ولاد سليم“.

كما أعلنت نقابة الموسيقيين عن رسوب مطرب المهرجانات حمو بيكا في اختبارات النقابة للمرة الثالثة، لذلك لن يتم السماح له بالغناء.

وعلّق بيكا على قرار وقفه عن الغناء، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“، قائلًا: ”إحنا بنغني في كل الدول العربية وماحدش بيمنعنا، ليه نُمنع من الغناء في بلدنا، وعمومًا أنا أحترم قرار النقابة، والنقيب المحترم هاني شاكر“.

وأضاف بيكا ”قرار إيقافي صادر منذ 5 سنوات تقريبًا، وتعبت من الحديث مرارًا وتكرارًا في هذه الأزمة، وسبق وحُررت محاضر كثيرة ضدي، ولكن قرار وقفي لا يقتصر على حمو بيكا فحسب، بل يشمل كل العاملين معي من إللي فاتحين بيوت كتير“.