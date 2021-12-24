رهف القحطاني تطلق دويتو "اليوم خميس" مع عبدالله الأهدل

أطلق كل من المطرب السعودي الصاعد عبدالله الأهدل ونجمة مواقع التواصل رهف القحطاني، دويتو غنائي تحت اسم ”اليوم خميس“.

ونشر كل من المشهورين السعوديَين، الدويتو الذي جمعهما، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم كلمات الأغنية عبارات تعبر عن ”الملل“ وانتظار يوم الخميس، فيما زجت رهف القحطاني بعبارة ”وذ نكهة“، التي أوصلتها إلى الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن كلمات الأغنية.

والأغنية، التي نشرها الأهدل عبر قناته في ”يوتيوب“ تزامنا مع يوم الخميس، تابعها أكثر من 26 ألف متابع.

وسبق أن خاضت رهف القحطاني تجربة الغناء، بإطلاقها أغنية ”حبي لكم وذ نكهة“، فيما أعلنت عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها تستعد لإطلاق أغنية مع الشاعر عبدالله بن ناصر، الشهير بـ“عكروشان“، واصفة العمل القادم بـ“الضخم“.

وتصاعدت شهرة القحطاني في الآونة الأخيرة، خاصة عقب الأزمة التي أثارتها مع نجمة مواقع التواصل أميرة الناصر، والتي أسفرت في النهاية عن سجن الأخيرة.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، خرجت المشهورة السعودية لتكشف السبب الذي دفعها للخروج للعلن، واتهام أميرة الناصر بالكذب بشأن ولادتها طفلة.

وقالت القحطاني عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، إنها ”لم تتوقع أن يصل الكذب بأميرة الناصر بالادعاء بأنها حامل“ وولادتها طفلة، لافتة إلى أن ”مثل هذه الكذبة لا يمكن أن يتقبلها المرء“.

وتابعت أنها ”حين عرفت أن أميرة الناصر تكذب، لم يكن أمامي سوى حلين، الأول أن أصمت فيتهمني متابعون لاحقا بالتعاطف معها والبحث عن الشهرة، وأنا لست بحاجة لأي شهرة، إذ لدي ما يزيد على 3 ملايين متابع“.

وأوضحت المشهورة السعودية أن ”صمتها كان سيكلفها فقدان مصداقيتها ومن ثم الإعلانات التي تروّج لها وخسارة جمهورها، لذا قررت أن الحل الأفضل هو الخروج للحديث في الأمر“، مشددة على أنها ”عقب خروجها وتكذيبها الناصر اعتبرت أن المسألة انتهت، ولن تتطرق إليها مرة أخرى“.

ووثقت رهف القحطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عبر حسابها في ”سناب شات“ إهدائها والدها لسيارة من شركة ”تويوتا“، عبارة عن ”شاص“، مؤكدة أنها موديل 2022.

وأكدت له أنه ”يستحق“ الهدية“، في الوقت الذي استعرضت فيه السيارة التي كانت قد وصلت في لحظتها، دون أن تكشف عن هوية والدها.