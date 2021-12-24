وفاة الكاتبة والصحفية الأمريكية جوان ديديون عن 87 عاما

توفيت الكاتبة والصحفية الأمريكية جوان ديديون، التي اشتُهرت بقصصها عن كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي، يوم الخميس، في نيويورك عن 87 عاما، على ما أعلنت الدار الناشرة لأعمالها.

وأشارت دار ”نوف-بنغوين راندوم هاوس“، إلى أن الكاتبة والصحفية ومؤلفة السيناريو في أفلام هوليوودية كثيرة توفيت في منزلها في مانهاتن جراء مضاعفات إصابتها بمرض باركنسون، واصفة إياها بأنها من ”أكثر المراقبات المستنيرات“ في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة (ا ف ب).

وكانت ديديون من رموز الكتابة الصحفية الأدبية التقليدية في الولايات المتحدة، وهي عاشت بين كاليفورنيا حيث وُلدت في ساكرامنتو سنة 1934، ونيويورك.

وبعد رواية أولى سنة 1963 بعنوان ”ران ريفر“ لم تحقق نجاحا تجاريا، اختارت ديديون توثيق ظاهرة الهيبيز الثقافية المضادة في سان فرانسيسكو سنة 1967 لحساب صحيفة ”ساترداي إيفنينغ بوست“.

وبعد عودتها إلى نيويورك مع زوجها الكاتب جون غريغوري دون، خاضت ديديون لاحقا غمار الصحافة السياسية، وهو مجال وثقت تجربتها فيه في كتاب نُشر العام 2001 بعنوان ”بوليتيكل فيكشنز“.

ورأى البعض لاحقا في توصيفها لـ“طبقة سياسية مهنية“ بعيدة عن الواقع اليومي للناخبين، تحذيرا مسبقا عن حال الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبعد وفاة زوجها وابنتها، استمدت ديديون من الحزن طاقة لكتابة روايتين عن سيرتها الذاتية، هما ”ذي يير أوف ماجيكل ثينكينغ“ (2007) التي نالت عنها جائزة ”ناشونال بوك أوورد“ المرموقة، و“بلو نايتس“ (2011).

وحظيت ديديون طوال مسيرتها الممتدة على أكثر من نصف قرن، بإشادة الكثيرين لرؤيتها الثاقبة في وصف المجتمع الأمريكي المعاصر، وأيضا لمواهبها في كتابة السيرة الذاتية.

وقالت ناشرة أعمالها لدى دار ”نوف“ شيلي فاغنر إن ديديون ”كانت مستبسلة ولم تكن تخشى شيئا في تقاريرها، وأثرت كتابتها العابرة للأزمنة والقوية على ملايين الأشخاص“.

وبزغ نجم ديديون ككاتبة في أواخر الستينيات كممارسة ”للصحافة الجديدة“، التي سمحت لكتاب بتبني منظور يقوم على السرد أكثر من الرؤية الشخصية، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وألقت مجموعة مقالات كتبتها العام 1968 بعنوان ”التسكع نحو بيت لحم“، وهو عنوان مقتبس من الشاعر وليام باتلر ييتس، الضوء على الثقافة في ولاية كاليفورنيا، مسقط رأسها.

وعرض المقال الرئيس الذي يحمل اسم المجموعة وجهة نظر غير متعاطفة مع ثقافة الهيبيز التي ظهرت وقتها في سان فرانسيسكو.

ووصفت قراءة نقدية في ”نيويورك تايمز“ الكتاب بأنه ”بعض من أرقى المقالات التي نشرت في هذا البلد في السنوات القليلة الماضية“.