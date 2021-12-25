ما أبرز المسلسلات المصرية المشاركة في موسم رمضان 2022؟

من المنتظر أن ينطلق صُناع الدراما في غضون أيام قليلة إلى تصوير الأعمال التي ستشارك في الموسم الرمضاني بمصر لعام 2022.

وبالنظر إلى ما تم الإعلان عنه، من المقرر أن يكون المشاهد أمام موسم درامي مليء بالأعمال المميزة.

وفي هذا التقرير نعرض خريطة الأعمال الرمضانية المصرية لموسم 2022.

الاختيار

المسلسل يحكي إنجازات الجيش والشرطة المصريين في محاربة الإرهاب، حيث تم التعاقد مع أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يحكي الجزء 3 فترة هامة في تاريخ مصر الحديث.

هجمة مرتدة

رغم أن الجزء الأول لم يحقق النجاح المطلوب، إلا أنه تم إنتاج جزء ثان ولكن ببطل مختلف، حيث حل أمير كرارة بديلا لأحمد عز.

جزيرة غمام

تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، ويسلط الضوء على مصر قبل أكثر من 100 عام، من بطولة طارق لطفي وتأليف عبد الرحيم كمال.

قلب واحد

يستعد الفنان هاني سلامة لتصوير مسلسل ”قلب واحد“، وتشاركه البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والفنانة المصرية مريهان حسين، ومن إخراج حسن البلاسي.

”أحوال شخصية، يوتيرن، أحلام سعيدة“

يدخل المنتج جمال العدل الماراثون الرمضاني بـ 3 أعمال مختلفة، وهي أحوال شخصية بطولة نيللي كريم، أحلام سعيدة بطولة يسرا، يوتيرن بطولة توفيق عبد الحميد.

لام شمسية

بطولة منى زكي، تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر أن تبدأ أسرة المسلسل التصوير في بداية شهر يناير المقبل.

راجعين يا هوا

بطولة الفنان خالد النبوي، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد سلامة.

مكتوب عليا

يعود به أكرم حسني للأعمال الرمضانية بعد غيابه العام الماضي، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

زمن الأموال

يجسد فترة الحكم في الأندلس وصراع أبناء عائلة أحد الوزراء على أموال وعرش والدهم لتولي السلطة والمال، حتى بات أحدهم يريد وضع السم لأخيه لينفرد بالسلطة، من إخراج مهند الأعرج، وإنتاج مملكة الدراما.

مشوار لحد هناك

يجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد ياسين، والفنانة دينا الشربيني، ومن المنتظر أن يكون مسلسلا مختلفا.

اتجاه إجباري

بطولة منة شلبي، ويكتبه محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو زكري، وسيتم تصويره في لبنان خلال الفترة المقبلة، في 15 حلقة فقط.

السكة العوج

تعود غادة عبد الرازق للأعمال الرمضانية من خلال ”السكة العوج“، من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

دايما عامر

يتعاون الفنان مصطفى شعبان مع المخرج مجدي الهواري مجدداً من خلال مسلسل ”دايما عامر“، بعد عدة نجاحات حققاها معا.

عودة الأب الضال

يقوم ببطولته بيومي فؤاد وعبير صبري، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال.

حلم ليال

تقوم بالبطولة ياسمين صبري، حيث أعلنت قبل ذلك أنها تقوم بعمل جلسات مكثفة مع مؤلف المسلسل محمد عبد المعطي، للتعرف على الملامح العامة والنهائية لشخصية ليال، لتعود به بعد أن غابت العام الماضي عن المشاركة.