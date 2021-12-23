عبادي الجوهر يعتذر عن حفل رأس السنة في السعودية (فيديو)

قال الفنان السعودي عبادي الجوهر، اليوم الخميس، إنه سيغيب عن حفل رأس السنة الغنائي الذي سيقام في مدينة الرياض يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ بسبب وعكة صحية ألمت به.

وتنظم هيئة الترفيه السعودية حفلاً غنائياً في آخر أيام العام الحالي، بمشاركة 13 فناناً بينهم الجوهر ومحمد عبده وماجد المهندس وأحلام وأصالة نصري وأنغام ونبيل شعيل وعبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر سالم ونوال الكويتية وأسماء لمنور وعلي بن محمد وفهد الكبيسي.

وظهر الجوهر في مقطع فيديو وهو جالس على سرير في المستشفى، ليعتذر عن حضور الحفل، قبل أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية، ويتمنى نجاح الحفل، دون أن يكشف عن تفاصيل وضعه الصحي بشكل دقيق.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ومن غير المعروف إن كان أبو سارة، كما يسميه جمهوره، سيبقى في المستشفى حتى نهاية العام الحالي، أم أنه سيغادر للمنزل قبل ذلك التاريخ دون أن يسمح له الأطباء بالوقوف على المسرح.

ويبلغ نجم الغناء السعودي المخضرم من العمر 68 عاماً، وقد تضمنت تلك الأعوام مسيرة فنية طويلة قدم خلالها أكثر من 50 ألبوماً غنائياً تضمنت عدداً كبيراً من الأغاني الشهيرة.

وبجانب كونه مطربا معروفا له عدد كبير من الأغاني، فإن الجوهر يجيد العزف على العود بشكل محترف، ما جعل منه ملحنا معروفا أيضاً، إذ غنى ألحانه مشاهير مثل الراحل طلال مداح ونجاة الصغيرة.

ويعد حفل رأس السنة الغنائي الذي ستشهده العاصمة الرياض الأكبر في العالم العربي بالنظر لعدد الفنانين المشاركين فيه وشهرتهم، ويعكس تحوّل العاصمة السعودية لوجهة فنية عربية مفضلة.

ويقام الحفل ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمناً عدداً كبيراً من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية التي تقام بشكل يومي وفي عدة مناطق بالمدينة.

واستقطب الموسم أكثر من ستة ملايين زائر حتى الآن، قدموا من الرياض أو باقي مناطق المملكة ومن دول عديدة أخرى، بعد أن عاودت المملكة استقبال السياح مجدداً بعد توقف فرضته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقدم عدد من الفنانين الذين سيشاركون في حفل رأس السنة حفلات غنائية في الفترة الماضية في الرياض أيضاً، حيث تزدحم المدينة بالحفلات الغنائية وعروض المسرح ومسابقات التحدي وفعاليات ترفيهية عديدة.