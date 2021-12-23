عام الحزن.. أبرز النجوم العرب الذين رحلوا في 2021

أيام تفصلنا على نهاية عام 2021، الذي سيظل مرتبطا برحيل عدد كبير من نجوم الفن العرب، ولم يكن فيروس كورونا وحده السبب الرئيس في وفاة الفنانين الذين رحلوا هذا العام، فالعديد منهم ماتوا متأثرين بأمراض مختلفة.

وفي هذا التقرير نعرض أبرز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في 2021:

سمير غانم ودلال عبد العزيز

الفنانان المصريان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، من أبرز النجوم الذين توفوا في عام 2021.

وهذان الزوجان اللذان ارتبطا بقصة حب امتدت نحو 4 عقود، أبيا أن يتركا بعضهما حتى في الموت، فرحل سمير غانم في 20 أيار/ مايو، لتلحق به زوجته دلال عبد العزيز في 3 آب/ أغسطس، دون أن تعلم بوفاته، حيث أخفي عنها خبر وفاة رفيق دربها وحبيبها حتى لا يؤثر على حالتها الصحية، لترحل عن الدنيا تاركة حزنا كبيرا خيم على جمهورهما بالوطن العربي.

وحيد حامد

يعد السيناريست المصري البارز وحيد حامد أول الراحلين عن الدنيا من نجوم الوسط الفني عام 2021، حيث مات في 2 كانون الثاني/ يناير، بعد معاناة مع المرض.

وبعد أن حصل على تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، رحل بعد التكريم بأسبوع تقريبا، تاركا مكتبة قيمة من الأعمال الفنية منها ”طيور الظلام، البريء، الإرهاب والكباب، ومسلسل الجماعة“.

هادي الجيار

رحل الفنان هادي الجيار في 10 كانون الثاني/ يناير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم لقائمة ضحايا الفيروس هذا العام مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

إلياس الرحباني

غادر الموسيقار اللبناني الشهير إلياس الرحباني الدنيا في الأسبوع الأول من 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو من عائلة فنية عريقة، وشقيق الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، ليترك مكتبة موسيقية عظيمة جمعت العديد من الأعمال الهامة.

عزت العلايلي

مات الفنان عزت العلايلي في 5 شباط/ فبراير، ليترك خلفه عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، منها ”الطريق إلى إيلات، الأرض، المواطن مصري، وغيرها“.

ميشال ثابت

رحل الفنان اللبناني ميشال ثابت في 9 شباط/ فبراير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 91 عاما.

مشاري البلام

رحل الفنان الكويتي مشاري البلام عن الدنيا في 25 شباط/ فبراير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ما سبب صدمة كبيرة للوسط الفني بالخليج، حيث يعد البلام أحد أهم فناني الخليج.

يوسف شعبان

توفي الفنان المصري يوسف شعبان في نهاية شهر شباط/ فبراير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي أصيب به في لبنان أثناء تصوير مسلسل ”ملوك الجدعنة“ الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

علي حميدة وأحلام الجريتلي

كما توفي المطرب الشعبي المصري علي حميدة صاحب أغنية ”لولاكي“ الشهيرة والفنانة أحلام الجريتلي في نهاية شهر شباط/ فبراير.

مصطفى محرم

وفي شهر نيسان/ أبريل رحل السيناريست المصري مصطفى محرم عن الدنيا عن عمر ناهز الـ 71 عاما تاركا عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي جسد بطولاتها كبار نجوم السينما والتلفزيون.

كما شهد شهر أيار/ مايو رحيل عدد من نجوم الوسط الفني، حيث توفيت الفنانة نادية العراقية، الفنان محمد ريحان، الموسيقار جمال سلامه، الموسيقار عبده داغر، الفنانة سحر كامل، وغيرهم.

جان خضير

توفي الفنان اللبناني الكوميدي جان خضير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليعيش الجمهور اللبناني حزنا كبيرا على الفنان الراحل.

أحمد خليل

رحل الفنان المصري أحمد خليل في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عمر ناهز الـ 80 عاما متأثرا بفيروس كورونا، الذي أصيب به أثناء تصوير حكاية من ضمن حكايات مسلسل ”إلا أنا“.

سهير البابلي

رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة حتى وفاتها.

غسان المشيني

توفي الفنان الأردني غسان المشيني، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، إثر إصابته بذبحة قلبية، عن عمر ناهز الـ 70 عاما في العاصمة الأردنية عمان.

محب كاسر

الفنان المصري محب كاسر غادر الدنيا مؤخرا بعد إصابته بأمراض مزمنة نتيجة الشيخوخة، وظل في المستشفى لما يقارب الشهرين وغادر الحياة بعدها.