أطول رجل في العالم يسافر إلى روسيا للبحث عن زوجة لإنجاب الأطفال

ركب أطول رجل في العالم، وهو كردي-تركي، الطائرة، وسافر إلى روسيا للبحث عن عروس جديدة، بعد أن قيل له إن النساء هناك جميلات جدًا.

وقرر سلطان كوسين (39 عامًا)، الذي يبلغ طوله نحو 8 بوصات (251 سم)، الزواج مرة ثانية بعد طلاقه من زوجته السورية بسبب اختلاف اللغة.

وأشارت صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن كوسين قال في برنامج تلفزيوني روسي إنه سمع بأن الروسيات جميلات جدًا، وإنهن يعشقن أزواجهن.

ولفتت الصحيفة إلى أن كوسين هو مزارع من أصل كردي في مدينة ”ماردين“ جنوب شرق تركيا، ودخل في موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية كأطول رجل على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن كوسين كان يعاني من ورم في الغدة النخامية تسبب بمعاناته من طول جسده، نظرًا لأن الغدة النخامية تفرز الكثير من هرمون النمو.

وقال كوسين إنه اعتاد في النهاية على أن يكون طويل القامة، لكنه اعترف أن ذلك يسبب له أحيانًا بعض الصعوبات، وعدم الراحة والإحراج في الأماكن العامة.

وبحسب الصحيفة، تزوج كوسين من امرأة سورية يبلغ طولها ما يقارب من 175 سم، تدعى ميرفي ديبو، العام 2013، لكن الأمور لم تسر على ما يرام؛ لأنها كانت تتحدث العربية، ولا يمكنه التحدث إلا باللغة التركية، ما أدى إلى انفصال الزوجين.

وقالت الصحيفة: ”بعد طلاقه عاد كوسين للسوق للبحث عن عروس.. قفز على متن طائرة وسافر إلى موسكو بحثًا عن عروس جديدة في أوائل الشهر الجاري.“

ونقلت عن كوسين قوله إنه سمع أن المرأة الروسية تتمتع بجمال لا يصدق وروح محبة، وقرر أنه يريد عروسًا روسية لتنجب له ابنًا وابنة.

وخلال البرنامج التلفزيوني ”Let Them Speak“ على قناة TV1 الروسية قال كوسين: ”يجب أن يكون الأمر سهلًا.. أستطيع أن أوفر جيدًا ولست بحاجة إلى المال.

وأضاف: ”أود أن أعود بزوجتي إلى تركيا.. أعيش في مكان تاريخي في الجنوب الشرقي، لكن بعيدًا عن البحر.. أعتقد أن المرأة الروسية التي تقع في الحب ستعشق زوجها إلى الأبد“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كم من الوقت يخطط كوسين للبقاء في روسيا بحثًا عن عروسه الجديدة.