إيمي سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب

حسمت الفنانة إيمي سمير غانم الجدل المثار مؤخراً حول حقيقة ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، عقب وفاة والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتأثرها بوفاتهما، بحسب ما أشيع.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها في تطبيق إنستغرام وظهرت فيها بدون ارتداء الحجاب وكان شعرها منسدلاً على وجهها، لتؤكد بتلك الصورة بشكل غير مباشر أنها لم ترتد الحجاب، وأن الصور التي راجت لها كانت خلال أدائها العمرة في المملكة العربية السعودية.

وكانت الفنانة إيمي قد نشرت مؤخرا، مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل الحرم المكي، وظهرت في المقطع وهي ترتدي الحجاب، كما ظهرت في الفيديو ترتدي عباءة وكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

من جهته، أكد مصدر مقرب من الفنانة إيمي سمير غانم لـ ”إرم نيوز“، أن ما أثير حول اعتزال إيمي الفن وارتدائها الحجاب مجرد شائعات، ولا تمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن التغريدة المنتشرة للفنانة مزيفة، ومن حساب مزور لا تملكه.

وأضاف المصدر، أن ظهور إيمي بالحجاب أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة كان بسبب تواجدها بالحرم المكي بالسعودية، أثناء أدائها مناسك العمرة، حيث أدت العمرة لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وأشار إلى أن إيمي تستعد للعودة إلى الفن مرة أخرى، بعمل تشارك في بطولته مع زوجها الفنان المصري حسن الرداد، الذي جسدت معه ثنائية ناجحة في أكثر من عمل فني، لافتاً إلى أن الثنائي يدرس عدة أفكار فنية حالياً لتجسيدها خلال الفترة المقبلة.

وغابت إيمي وشقيقتها دنيا سمير غانم لفترة طويلة عن الساحة والأضواء بعد وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بعد فترة بسيطة من وفاة والدها الفنان الكوميدي الشهير سمير غانم، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد وقضائهما عدة أشهر في المستشفى قبل أن يفارقا الحياة.

وأعلنت إيمي سمير غانم في وقت سابق، أنها فشلت في كافة المحاولات التي قامت بها لتجاوز حزنها على فقد والديها خاصة أنها غير قادرة على نسيان معاناتهم مع الألم بعد الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة العديد من الفنانين هذا العام.