وفاة المدون الكويتي عبدالله المطرقة صاحب حساب "أدهم" الشهير

نعى طيف واسع من الكويتيين المدون عبدالله بدر المطرقة، صاحب حساب ”أدهم الكويت“ المعروف، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة المدون الكويتي.

وأشاد كويتيون بالمدون الراحل، مؤكدين أنه ”كان مناصرا للمظلومين، وخاصة فئة غير محددي الجنسية (البدون)“.

وكتب المدون ”شرشاب“: انتقل الى رحمة الله تعالى أخونا العزيز صاحب حساب أدهم، كان خير المناصرين لقضية #البدون رحل عن الدنيا ولكن كلماته باقية ومواقفه مشهودة نسأل الله عز وجل أن تكون كلماتك وشهادتك شفيعه لك يوم القيامة. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون #عبدالله_بدر_المطرقة“.

ونعى النائب في مجلس الأمة، الدكتور عبدالكريم الكندري، عبدالله المطرقة، إذ كتب في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة #عبدالله_بدر_المطرقة وأسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

خالص العزاء وصادق المواساة

بوفاة #عبدالله_بدر_المطرقة

وأسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. https://t.co/6j1J0XZ4vi — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) December 22, 2021

كما نعاه أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة الكويت، علي الزعبي ”عظم الله أجرنا جميعا فيك يا أخي #عبدالله_بدر_المطرقة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأثنى مشعل الغانم على المدون الراحل في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”أنتم شهداء الله في الأرض“، قال ذلك لما أثنى الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، على ميت مرت جنازته فقال ”هذا أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنة“.. لفترة طويلة والكثير من الأحبة والأصدقاء يدعون وبشكل يومي لهذا الشاب بشفاء عاجل، واليوم رحل إلى ربه فاغفر له يا الله“.

وعلق الإعلامي نواف البدر ”لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحم الله الأخ #عبدالله_بدر_المطرقة وأسكنه فسيح جناته وتعازينا لأهله ومحبيه“.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

رحم الله الاخ #عبدالله_بدر_المطرقة

واسكنه فسيح جناته وتعازينا لاهله ومحبينه. — نواف البدر (@NawafAlbader) December 22, 2021

وكتب صاحب حساب ”الزيادي“ في تغريدة ينعي فيها عبدالله المطرقة ”انتقل إلى رحمة الله تعالى أخونا المغرد العزيز «عبدالله بدر فايز المطرقة» بعد صراع مع المرض الدفن اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات، والعزاء في المقبرة فقط إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكانت آخر تغريدات المغرد عبدالله المطرقة في حسابه ”أدهم الكويت“ في نيسان/ أبريل الماضي، والتي كان ينعى فيها حسن الجعيدي، قبل أن يتوقف بدوره عن التغريد.

ويتابع حساب المدون الكويتي الراحل على موقع التواصل ”تويتر“ أكثر من 107 آلاف شخص.