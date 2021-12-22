سعوديون يشيدون بلوحة "لا تغتب أحدا هنا" للراحل محمد الشمري

أشاد مواطنون سعوديون بشعار كان قد رفعه نجم مواقع التواصل الراحل محمد الشمري عند مدخل مجلسه، الذي اشتهر بتقديم القصص والحكايا من داخله.

ووثق عدد من معارف الراحل، الشعار الذي كتب على لوحة، وشدد على تجنب اغتياب الآخرين، وجاء فيه: ”سبحان الله، لا تغتب أحدا هنا“.

وقال شخص، خلال توثيق مقطع فيديو من داخل مجلس محمد الشمري، إن ”الشمري وضع اللوحة في جهتين من المجلس، وكان ينزعج من صفة الاغتياب“.

وأثارت وفاة المشهور السعودي إثر حادث سير، تعاطفا وتفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد غانم الشمري قد لقي مصرعه بشكل مفاجئ ومؤثر، مساء الخميس الماضي، خلال رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض.

وقبيل الحادث، نشر النجم الراحل مقاطع فيديو عبر حسابه النشط في ”سناب شات“، وثق فيها مراحل الرحلة منذ كان في منزله لحين ركوب السيارة والتوجه نحو الرياض، قبل أن ترد أنباء وفاته بحادث مروري.

وقال مقربون من العائلة إن الشمري قضى في الحادث، بينما أصيب أفراد أسرته، بمن فيهم الأطفال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي كان الأب ينشرها، لكن حالتهم ليست حرجة، ويرقدون في مستشفى رفحاء العام.

وصدم الإعلان عن وفاة الشمري الذي اعتاد التواصل مع متابعيه الكثر بمقاطع الفيديو اليومية، عددا كبيرا من السعوديين الذين لا يعرفونه، حيث جلبت مقاطع فيديو لآخر ظهور للرجل في طريقه للرياض، وهو يطلب الدعاء له للوصول سالما إلى العاصمة، متعاطفين كثرا أبدوا حزنهم على وفاته.

ونشر أحد المغردين صورة للعائلة خلال إحدى محطات التوقف، ويظهر فيها أحد أبناء الشمري، وهو يلتقط صورة لوالده، وأشار لكونها ستظل ذكرى حزينة للأبناء.

ولا تزال ظروف الحادث غير معروفة بشكل مفصل، فيما وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قبل يومين، بنقل أطفال الشمري ووالدتهم، وكذلك الطرف الآخر في الحادث يوسف العنزي من مستشفى رفحاء إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض لاستكمال علاجهم.

ويحظى عدد كبير من صناع المحتوى المتنوع، لا سيما اليوميات، بمتابعة ملايين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستقطب جميع الشرائح.