بعد أدهم النابلسي.. نجوم اعتزلوا الفن لأسباب دينية

شغل خبر اعتزال المطرب الأردني أدهم النابلسي حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما قال إنه قرر ترك الغناء إرضاء لله، في مقطع فيديو نشره على حساباته الاجتماعية.

ونشر أدهم النابلسي فيديو له عبر قناته على موقع يوتيوب أعلن خلاله اعتزاله الغناء من أجل إرضاء الله، موضحًا أن حلمه الذي عاش يحلم به لا يرضي الله ويجب أن يتخلى عنه، ما خلق انقساما بين المتابعين بين مؤيد ومهاجم.

لكن أدهم النابلسي ليس الفنان الأول الذي أعلن اعتزاله بسبب أسباب دينية، فقد سبقه العديد من الفنانين، سواء في الغناء أو التمثيل، منهم من تراجع عن قرار الاعتزال، ومنهم من استمر في قراره حتى وفاته.

مشعل الجاسر

في العام 2013، أعلن الإعلامي والفنان الكويتي مشعل الجاسر اعتزاله الفن خوفا من معصية الله ”على حد وصفه“، حيث أطلق لحيته وابتعد عن الأضواء. وفي حوار صحفي قال إنه ترك العمل للدنيا، وبدأ يعمل لآخرته، مؤكدا أنه لن يعود عن قراره أبدا، مشيرا إلى أن الفن أبعده عن طاعة الله، وأنه يحترم كل زملائه بالوسط الفني ويدعو لهم بالهداية.

فضل شاكر

وفي عام 2012، أعلن الفنان فضل شاكر اعتزاله الفن، وطلب من جمهوره حذف أغانيه وعدم الاستماع لها حتى لا يحملوه ذنوبا فوق ذنوبه، لكنه تراجع مؤخرا عن قرار اعتزاله، وعاد للغناء مقدما أكثر من أغنية.

شادية

تركت الفنانة المصرية شادية الأضواء والنجومية في أوج عطائها، حيث أعلنت اعتزالها في عمر الـ 50، لترتدي الحجاب وتكرس حياتها لرعاية الأيتام والمحتاجين، ونفذت العديد من المشاريع الخيرية.

حلا شيحة

تركت الفنانة حلا شيحه الفن قبل أكثر من 10 سنوات، وارتدت الحجاب والنقاب، وحذفت جميع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدلتها بمواعظ وصور دينية، وذلك بعد أن تزوجت من شخص كندي، لتعود بعد سنوات إلى الفن.

وجدي العربي ومحمد العربي

قرر الأخوان وجدي ومحمد العربي اعتزال الفن، بعدما قدما عددا لا بأس به من الأعمال الفنية، حيث انضم وجدي إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وأصبح أحد دعاتها، فيما يتواجد حاليا في تركيا ويقدم برنامجا على شاشات الإخوان هناك، أما محمد العربي فترك الفن هو وزوجته الفنانة هناء ثروت، دون أن ينضم لأي جماعات.

حسين صدقي

الممثل المصري أثار الجدل بقرار اعتزاله لعقود، حيث قرر حسين صدقي بعد اعتزاله حرق جميع نسخ أفلامه، وانزوى في المساجد، وهاجم الفن ووصفه بأنه حرام ويصد عن ذكر الله، وأعلن توبته وندمه عما قدمه من أعمال.

مديحة كامل

في العام 1992، قررت الفنانة المصرية مديحة كامل اعتزال الفن وهي في أوج نجوميتها، وبشكل مفاجئ أثناء تصوير فيلم ”بوابة إبليس“، وفي تصريحات صحفية كشفت نجلتها ميريهام الريس أن مرض جدتها المفاجئ كان أهم أسباب قرار والدتها بالاعتزال وترك الشهرة والتفرغ للعبادة.