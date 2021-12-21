تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد إزالة ورم سرطاني بالصدر

كشفت نورا الألفي، شقيقة الفنانة المصرية سمية الألفي، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها بعد إجرائها عملية إزالة ورم سرطاني خبيث بصدرها السبت الماضي.

وقالت نورا الألفي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن شقيقتها ”غادرت المستشفى مساء الاثنين، بعد تحسن حالتها الصحية، حيث قرر الطبيب خروجها لتستكمل بروتوكول العلاج الذي أقره لها بمنزلها، على أن يتابع حالتها باستمرار خلال الفترة المقبلة“.

وأضافت شقيقة سمية الألفي أن الطبيب لم يقرر خروجها إلا بعد إجراء فحوصات طبية وتحاليل للتأكد من أن جسدها خال من أي أورام أخرى، حيث أثبتت الفحوصات أنه تم إزالة الورم كاملا من جسدها، مشيرة إلى أنها أفاقت من تأثير التخدير بعد العملية بساعات، وتحدثت معهم وطمأنتهم عليها.

وأشارت الألفي إلى أن نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر لم يتركاها أبدا طوال الأيام الماضية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها حتى تتعافى تمامًا من مرضها.

وخضعت الفنانة المصرية سمية الألفي، السبت، لعملية استئصال ورم سرطاني خبيث في منطقة الصدر، حيث دخلت غرفة العمليات بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة، عصر السبت.

بدوره، كشف ألفي الألفي، شقيق سمية الألفي، في تصريحات صحفية، تفاصيل مرض شقيقته، قائلا: ”اكتشفت منذ فترة وجيزة ورما تحت إبطها وبصدرها، لكنها لم تكترث له، ولكن عندما شعرت بألم في الورم ذهبت للطبيب وأجرت بعض الفحوصات التي أثبتت وجود ورم خبيث بالجهاز اللمفاوي تحت الإبط والصدر“.

وأضاف أن الطبيب قرر إجراء جراحة لإزالة هذا الورم بسرعة قبل أن يتمدد في باقي الجسد.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي قبل مرضها في العرض الخاص لفيلم ”ريتسا“ الذي يقوم ببطولته نجلها أحمد الفيشاوي، حيث التقطت صورا تذكارية مع نجلها، ومع الجمهور الموجود في قاعة العرض.

وأثارت سمية الألفي جدلا واسعا مؤخرا أثناء لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها ”السيرة“، حيث تحدثت عن علاقات زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي النسائية، ما عرضها لهجوم من قبل الجمهور الذين اعتبروا أنها تفشي أسرار زوجها الراحل.

وقالت سمية الألفي إن الراحل الفيشاوي كان يحبها لمدة 16 عاما.

وكانت الفنانة المصرية سمية الألفي أعلنت في العام 2016، في تصريحات لبرنامج ”اي تي بالعربي“، المذاع على فضائية ”إم بي سي مصر“، أنها اعتزلت الفن نهائيًا، مؤكدة أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.