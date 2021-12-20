الفنان الأردني أدهم النابلسي يعتزل الغناء "إرضاءً لله" (فيديو)

أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي، يوم الإثنين، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“.

وقال النابلسي في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وكشف أدهم نابلسي سبب اعتزاله قائلا: ”ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وتابع: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة“.

وانقسم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار النابلسي، ولكن الغالبية كانت للجمهور الذي هنأ النابلسي بـ“توبته“، متمنين له ”حياة أفضل“.

وطالب عدد من متابعي الفنان المعتزل ”بتسجيل القرآن بصوته الجميل“.

وأدهم النابلسي كان شارك في برنامج المواهب الشهير ”ذا إكس فاكتور“ ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري، وتمكن من الوصول إلى المراحل النهائية إلا أنه لم يحصل على اللقب.

واستطاع بعد هذا البرنامج أن يحقق شهرة واسعة من خلال أغنيته ”هو الحب“ التي لحنها بنفسه وحصلت على نسبة مشاهدة عالية جدا على موقع ”يوتيوب“، وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر فقط من طرحها.

يشار إلى أن الفنان المعتزل من مواليد 20 تشرين الثاني/نوفمبر العام 1993، كما أنه تزوج بعد انتهاء البرنامج من حب طفولته التي تصغره بأربع سنوات.

وخطف الفنان الأردني الأنظار بموهبته وصوته القوي ووسامته أيضا، ليصبح واحدا من أهم المطربين في الوطن العربي.

كما أن والدته كانت مصدر دعم قوي له حيث اكتشفت موهبته منذ صغره، وشجعته على الغناء، وهي من دفعته ليشارك في برنامج ”“ذا إكس فاكتور“، رغم أنه كان مترددا كثيرا ولكنه حقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وقدم أدهم النابلسي بعد ذلك العديد من الأغاني، من أبرزها أغنية “نسخة منك”، أغنية “مشتاق” وغيرها، والتي حظيت بملايين المشاهدات على منصات التواصل المختلفة.