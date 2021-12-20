الشاعر السعودي علي الهويريني يخضع لعمل جراحي

تعرض الشاعر والمخرج السينمائي السعودي، علي الهويريني، مؤخراً لعارض صحي مفاجئ استدعى دخوله المستشفى وخضوعه لعمل جراحي لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وذكر حساب في ”تويتر“ منسوب للأديب السعودي الهويريني أنه دخل إلى غرفة العمليات في إحدى المستشفيات قبل يومين، دون الكشف عن تفاصيل مرضه، مكتفياً بالمطالبة بالدعاء له.

وتداولت حسابات معنية بأخبار المشاهير وفنانين وإعلاميين في المملكة خبر العارض الصحي الذي ألم بالأديب السعودي، حيث قال الممثل والكاتب عبد العزيز المبدل إن الشاعر الهويريني دخل العناية المركزة إثر وعكة صحية.

وقال المحامي محمد الهويريني في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”الأستاذ المفكر/علي الهويريني حصل له عارض صحي وهو بحاجه إلى الدعاء نسأل الله ان يشفيه ويعافيه ياكريم“.

وتهافتت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء للمفكر السعودي الذي عُرف بنقده الصريح دون مجاملة، وهجومه على الوسط الفني السعودي وانتقاده له، كما وصف في تصريحات إعلامية سابقة الإعلام العربي، بأنه ”باهت“ وأطبق على الفكر.

ونشر الإعلامي والكاتب علي النايف صورة تجمعه بالأديب السعودي، مرفقاً إياها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

والهويريني من مواليد 1945، درس الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الإخراج السينمائي من هوليوود عام 1985.

عمل في العديد من المجالات الفنية، منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، كما اقتحم عالم التمثيل وشارك في عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية.

ومن أعماله المسرحية: مسرحية ”آخر المشوار“، و ”قطار الحظ“، و ”بخور كوالالامبور“، و ”الزئبق الأحمر“. وفي عالم الدراما شارك الهويريني في عدة أعمال منها ”يوميات وضاح“، ومسلسل ”العود“، و ”أبجد هوز“، و“الخادمة“.

ولم يقف المفكر السعودي عند المجال الفني بل تجاوزه إلى المجال الأدبي ليصبح واحداً من أبرز شعراء المملكة بإصداراته الشعرية المعروفة داخل بلده وخارجه.