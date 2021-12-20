مقتل مغني الراب "دراكيو ذي رولر" طعنا خلال مهرجان أمريكي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توفى مغني الراب الأمريكي، دراكيو ذي رولر، أمس الأحد، بعد تعرضه للطعن في كواليس مهرجان موسيقي في لوس أنجليس، على ما أفاد وكيل أعماله، سكوت جوسن.

وكان مقررا أن يحيي الفنان البالغ 28 عاما، واسمه الحقيقي، داريل كالدويل، في نهاية الأسبوع الفائت حفلة في إطار مهرجان ”وانس آبن إيه تايم إن ال إيه“، مع نجوم ”الهيب هوب“ سنوب دوغ وأيس كيوب و50 سنت.

وتم الإبلاغ عن الحادثة التي أودت بحياة مغني الراب، مساء السبت، على ما أفادت صحيفة ”لوس أنجليس تايمز“ نقلا عن مسؤول في هيئة الإسعاف في المدينة.

ونقل شخص ،لم تكشف هويته في بادئ الأمر، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق، كشِف عن هوية المصاب وهو، داريل كالدويل، الذي ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأنهت ”لايف نايشن“ المشاركة في تنظيم المهرجان، الحدث بُعيد الإعلان عن الحادثة.

وقالت الشركة المتعهدة للحفلات في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس ”حصل شجار في الكواليس، واحتراما للأشخاص المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفنانين والمنظمين تقرر عدم المضي في إقامة الحفلات المقررة“.

وكتب، سنوب دوغ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أنه ”كان موجودا في الحجرة المخصصة لنجوم الحفلة لدى تبلغه بنبأ الحادثة، وقرر ترك المكان على الفور“.

وقال ”أنا حزين لما حصل خلال مهرجان، وانس آبن ايه تايم إن ال ايه“، متوجها ”بالتعازي إلى عائلة، دراكيو ذي رولر، ومحبيه“.

وقد بدأ، داريل كالدويل، مسيرته في موسيقى ”الراب“ عام 2015، وحازت أغنيات عدة أطلقها إعجاب النقاد.

وأوقِف المغني عام 2017 لحيازته أسلحة، وفي عام 2018 بتهمة الضلوع في جريمة قتل أودت بحياة شاب في سن 24 عاما. وقد أمضى عامًا في السجن على خلفية تلك التهمة.

وتمت تبرئته عام 2019، لكنه اتّهم بالمشاركة في تشكيل عصابات إجرامية.

وقد وافق على اتفاق مع القضاء وأطلق سراحه العام 2020.