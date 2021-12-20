أمل الشهراني تتهم هند القحطاني بـ"قطع رزقها"

شنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني هجوما عنيفا على مواطنتها هند القحطاني، متهمة الأخيرة بمحاربتها دائما بـ“رزقها“.

وتوعّدت الشهراني، هند القحطاني بـ“إنهاء سيرتها“ ومقاضاتها في حال استمرت بمحاربتها، على حد قولها.

واستنكرت المشهورة السعودية في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، زج اسمها بـ“هاشتاغ“ إلى جانب كل من مواطنتيها هند القحطاني ورهف القنون على موقع التواصل ”تويتر“، واصفة ”القنون“ بالمريضة والمختلة.

وعلقت في معرض حديثها: ”هاشتاق أمل الشهراني ينحط مع هند القحطاني وهاشتاق رهف القنون، عاد الأخيرة هذي مريضة مختلة تماما، برة!“.

وبررت مهاجمتها للقحطاني، بالقول إنها كانت من أوائل الأشخاص الذين دافعوا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تخطو أولى خطواتها في عالم الشهرة، وفي الوقت الذي لم ”يكن لها أي قيمة“ لدى الناس.

وأكدت أنها دافعت عن مواطنتها المشهورة، كونها أما لأبناء، وأنها دأبت على الدفاع عن المظلومين.

وتابعت أمل الشهراني بالقول إن ”هند القحطاني حاربت الإسلام والدين والوطن والسعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

واتهمت المشهورة السعودية مواطنتها بأنها ”تقوم بمحاربة كل شخص أو شركة تسعى للإعلان معها“، متسائلة أثناء ذلك: ”ليش تخافين مني؟ ليش! علشان أنا صح وإنتي غلط، صح؟“.

وفي سلسلة منشورات نشرتها الشهراني عبر حسابها في ”سناب شات“، توعدت في حال استمرار هند القحطاني بما تفعله بحقها، بأنها سترد عن طريق المحامي، والقانون الأمريكي، مطالبة إياها بالابتعاد عن طريقها حتى لا ”تنهي مسيرتها“.

وهاجمت الشهراني طريقة القحطاني في تصوير أبنائها، خاصة بعد مقطع فيديو نشرته لابنتها في الوقت الذي ركزت فيه الكاميرا على صدرها، لافتة إلى أن ”هند القحطاني تعمدت الإساءة لابنتها لكسب مشاهدات“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها أمل الشهراني هجوما على مواطنتها هند القحطاني، فسبق أن اتهمتها باستغلال أطفالها للتربح المادي.

وتقيم كلتا المشهورتين السعوديتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشيع عن الشهراني على غرار القحطاني هربها للولايات المتحدة ولجوئها، فيما كانت المشهورتان متزوجتين من سعوديين قبل انفصالهما، ولكلتيهما أبناء من زواجهما السابق.