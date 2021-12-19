مجددا.. محمد رمضان يرد على رجل الدين العراقي بمقطع لعادل إمام (فيديو)

رد الفنان المصري محمد رمضان مجددا على الداعية الشيعي العراقي الذي سخر من لونه، ولكن هذه المرة بطريقة ساخرة حيث استعان بمشهد لعادل إمام من مسرحية ”شاهد ما شافش حاجة“.

ونشر محمد رمضان الفيديو المتداول للداعية العراقي الذي سبه خلاله وارفقه بجزء من المسرحية عندما يقول فيه الفنان عادل إمام ”دا نا غلبان“ بطريقة كوميدية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير ”انستغرام“.

وأثار رجل دين شيعي عراقي مؤخرا جدلاً واسعاً في العراق ومصر، بعدما شن هجوماً لاذعاً على الفنان المصري محمد رمضان، ساخرا من لونه وشكله.

ووصف رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، في إحدى خطبه العامة التي حضرها العشرات، الفنان المصري محمد رمضان بأوصاف قاسية مثل ”الداعر والقذر والأسود“.

وانتقد الإبراهيمي، في خطبته، قيام الجهات العراقية المعنية بإقامة حفل لمحمد رمضان صرف عليه 4.5 مليار دينار عراقي (نحو 3 ملايين دولار)، على حد قوله.

وأشار إلى أن إقامة ذلك الحفل تأتي في وقت تمنع فيه مصر ذاتها محمد رمضان من الغناء وإقامة الحفلات؛ بسبب تعريه على المسرح وفي أغانيه المصورة.

وقال الداعية الشيعي من على منبره: ”حفلة البارحة في بغداد لمحمد رمضان تكلفت 4 مليارات ونص عراقي 3 ملايين دولار، هذه طبعا البارحة انصرفت لمخنث داعر أسود قذر قبيح يخلع ملابسه أمام نسائنا وفي بغداد عاصمة العراق والإباء والشيوخ والثورات.. والله انحدارة وانتكاسة ما المفروض تمر بسلام“.

وأضاف: ”وتمطر عليه الدنيا ساعات كلها ماركات ما شفنا واحد من الكتاب والمعلقين بالفيسبوك قالوا ليش ما انصرفت هاي المليارات عالفقراء.. كم فقير كان ممكن أن يتزوج بهذه المليارات“.

وردًا على ما جاء من رجل الدين العراقي، أبدى الفنان المصري محمد رمضان استياءه من تعرضه للتنمر من داخل إحدى دور العبادة.

ونشر رمضان عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه: ”كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟“.

وأضاف في تعليقه على ما قاله رجل الدين العراقي: ”عمومًا أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف“.

وأحيى الفنان المصري محمد رمضان، الجمعة، حفلًا غنائيًا على مسرح ”سندباد لاند“، في العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور.