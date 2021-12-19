بعد محمد رمضان.. نزار الفارس يدخن "الشيشة" في برنامج تلفزيوني

أثار الإعلامي العراقي، نزار الفارس، الجدل مجددا بظهوره على الهواء في برنامجه ”مع الفارس“ المذاع على قناة ”الرشيد“ العراقية وهو يدخن ”الشيشة“، ليصفه الجمهور بأنه يقلد الفنان المصري محمد رمضان لخطف ”الترند“.

جدير بالذكر أن نزار الفارس اعتاد على إثارة الجدل من خلال برنامجه ”مع الفارس“، حيث يعتمد البرنامج على طرح أسئلة على الضيوف توصف بأنها ”محرجة“، وتطور الأمر مع إحدى الضيفات وهي الفنانة المصرية رانيا يوسف، حيث قدمت دعوى قضائية ضده.

وأصدرت نيابة النزهة في مصر في يونيو/حزيران الماضي قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة المصرية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس؛ وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

وتقدم وكيل الإعلامي نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، بدعوى ضد رانيا يوسف بتهمة ”سب وقذف“ موكله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم حاد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من الشهر الجاري بعد ظهوره في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن ”الشيشة“، في مشهد أثار استهجانا واسعا واستنكارا لمثل هذا السلوك.

واعتبر بعض المتابعين أن محمد رمضان يقدم مثالا سيئا للشباب والمراهقين، خاصة أنه متابع من طيف واسع من الجمهور العربي والمصري خاصة، الذين يتابعون أعماله ويتشبهون به وبسلوكياته.

ونشر محمد رمضان الحوار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، وعلق عليه ”من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة“.

واستهجن كثير ممن تابعوا اللقاء قيام محمد رمضان بإجراء اللقاء التلفزيوني إلى جانب المذيع وهو ممسك بالشيشة ويقوم بالتدخين خلال إجراء الحوار، دون أي مراعاة أو احترام للمشاهدين خاصة الأطفال، حسب البعض.

وقال الفنان المصري محمد رمضان خلال اللقاء إنه لا يمانع الاستقرار في العاصمة العراقية بغداد، وأن طموحه أن يكون له منزل في العراق، كما يمتلك منزلاً في دولة الإمارات ومصر وغيرها من الدول، كاشفا عن سعيه لامتلاك منزل بالفعل في بغداد لزيارته كل حين.