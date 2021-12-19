ردًا على رفض الميليشيات حفلات الغناء.. نشطاء عراقيون يطلقون وسم "بغداد مدنية"

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حملة واسعة، للرد على تضييق الجماعات المسلحة وأحزاب مرتبطة بها، على حفلات الغناء.

ويعيش العراقيون على وقع تداعيات حفلة الفنان المصري محمد رمضان التي أحياها مؤخرًا في مدينة ”سندباد لاند“، وما أعقبها من احتجاجات واسعة، فضلًا عن ضغوط واجهتها إدارة المدينة السياحية، وصلت إلى حد إلغاء جميع الحفلات، وفسخ العقد الموقع مع شركة مصرية.

وعارضت جهات مسلحة، شيعية، ودفعت بأنصارها إلى التظاهر، أمام المدينة السياحية، بداعي مخالفة تلك الحفلات قيم المجتمع وتقاليده، الأمر الذي رفضته أوساط ونخب ثقافية عراقية، رأت في ذلك محاولة لفرض رؤية أحادية على النشاطات الفنية.

وفي غمرة ذلك، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة، تحت وسم #بغداد_مدنية للرد على الضغط الحاصل تجاه الفعاليات الاجتماعية، وضرورة عدم الانصياع للأصوات المطالبة بعدم إقامة الحفلات، ومجابهتها.

وكتبت الصحفية العراقية، زينب ربيع: ”غرّدوا تحت وسم #بغداد_مدنية ولا تجعلوهم يحددون هويتها كما تهوى شياطينهم“.

وعلّق الباحث في الشأن السياسي، شاهو القرداغي: ”مرة يحرقون القنوات، ومرة يهاجمون الاحتفالات، وكل ذلك بحجة حماية عقيدة المجتمع، بينما هم أنصار وأعضاء لأحزاب وميليشيات دمرت المجتمع بالكامل“.

وتفاعل آلاف المدونين والناشطين، مع الحملة، حيث شددوا على ضرورة عدم فرض خيار محدد على المواطنين، بداعي حماية الثقافة والتقاليد، على الرغم من عدم المساس بها.

بغداد عاصمة العالم وموطن الحضارة والمدنية والتقدّم والثقافة والجمال والخيال والحرية في ذلك الوقت، حتى تحوّلتْ إلى قبلة للإنسان الذي ينشد الفرح والبهجة والثراء والمتعة والحياة الرغيدة الهادئة الآمنة المطمئنة .

#بغداد_مدنيه pic.twitter.com/Dyzh40nAq2 — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) December 19, 2021

ويوم الخميس الماضي، تظاهر عشرات العراقيين، أمام مجمع ”سندباد لاند“ الترفيهي، الذي احتضن مؤخرًا حفلة الفنان المصري محمد رمضان.

وتجمع المحتجون أمام بوابة المجمع وأغلقوها، كما رفعوا لافتات وشعارات تندد بالحفلات الغنائية، التي تقيمها إدارة الموقع السياحي بداعي مخالفتها التقاليد والقيم، كما ردد العشرات هتافات مناهضة لإقامة الحفلات، فضلًا عن شعارات دينية.

ورأى نشطاء أن اعتراض تلك المجاميع لا يتعلق بالدين، وإنما هناك قلق إزاء الانفتاح العراقي الحاصل تجاه المجتمعات العربية، والتوأمة الحاصلة والتعاون المشترك بشكل متكرر، والزيارات المتبادلة من قبل مسؤولين وفنانين في دول الجوار إلى البلاد، وهو ما يعارض مشروعها الرامي إلى عزل العراق عن المجتمع العربي والدولي، على حد وصفهم.

الشباب العراقي غير متطرف الكثير من المراسلين والمصورين الحربيين حضروا حفلات سندباد لاند ومنهم من شارك بتنظيمها وهم ايضا تجدونهم في الزيارات وخدمة الافواج الحسينية وايضا في الملاعب والمنتديات الثقافية، شبابنا مدنيون مثل ما هي #بغداد_مدنية ومتنوعة الثقافات — عمار طلال (@AmmarTallal) December 19, 2021

واضطرت المدينة السياحية، إلى إلغاء حفلات كانت مقررة، للفنانين: حسن شاكوش، وعمر كمال، وعاصي الحلاني، وحمادة هلال، فضلًا عن إلغاء العقد مع الشركة المصرية الخاصة بحقوق حفلات هؤلاء الفنانين.

وتواجه الفعاليات المدنية والاجتماعية في العراق على الدوام رفضًا من جهات تدعي أنها تمثل المجتمع الديني، أو أجواء الحوزات العلمية والمراجع، غير أن المراجع المعتبرين لا يعترضون على إقامة تلك التجمعات.

وعارضت تلك الجهات تنظيم مهرجان بابل الدولي الذي أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بداعي وجود فقرات غنائية.

وعلى الرغم من استجابة محافظ بابل حسن منديل لتلك المجاميع، وتوجيهه بإلغاء تلك الفقرات، إلا أن الرفض الشعبي، وإصرار إدارة المهرجان على جميع الفقرات، حالا دون ذلك.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ”مدينة سندباد لاند، تعرضت إلى ضغوط سياسية من جهات متنفذة، كانت تطالب بمنحها حصة من الأرباح التي تحصل عليها الإدارة من الحفلات الغنائية، وبسبب امتناعها وعدم امتثالها للضغوط حصل هذا الأمر، وسلطت عليها تلك الحملة“.