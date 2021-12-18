وفاة الفنان الأردني غسان المشيني عن 70 عاما

توفي الفنان الأردني غسان المشيني، مساء اليوم السبت، إثر إصابته بذبحة قلبية، عن عمر ناهز الـ 70 عاما في العاصمة الأردنية عمان.

وللراحل المشيني قائمة طويلة من الأعمال الدرامية والفنية التي أسس من خلالها مع جيل الرواد للفن الأردني.

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وفي تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، قال نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب إن الراحل المشيني توفي بجلطة قلبية في البيت، وحين وصول الدفاع المدني كان قد توفي إثر صابته بالجلطة مباشرة.

وأضاف الخطيب أن ”غسان المشيني كان من أبرز الفنانين الأردنيين، وتميز في الأعمال المسرحية ومن ثم الدرامية، وكان من المميزين بإتقانه اللغة العربية الفصيحة، كما تميز بشخصية كوميدية ذات طابع خاص“.

وقدم حسين الخطيب تعازيه باسم الفنانين لعائلة الفقيد وللأسرة الفنية العربية.

وُلد غسان إسحاق عودة المشيني عام 1952 لعائلة فنية أردنية، فوالده الإذاعي إسحاق المشيني، وشقيقاه كل من الفنانين الراحلين نبيل المشيني وأسامة المشيني.

نال الراحل شهادة البكالوريوس في المسرح من القاهرة العام 1980، وكان عضوا في نقابة الفنانين الأردنيين.

دخل غسان المشيني عالم المسرح قبل أن يتوجه إلى القاهرة للدراسة، فكانت مسرحية ”حياة صعبة“ في العام 1973 بوابة الدخول للتخصص، ثم عاد فقدم عدداً من الأعمال أبرزها شخصية ”أبو الخل“ في سلسلة أبو عواد، وشخصية عمرو في مسلسل ”المناهل“، ومسلسل ”القدس أولى القبلتين“، إضافة إلى إخراجه مسرحيات ”عمارة العلالي“،“قربة مخزوقة“، ”طعة وقايمة“، و“كباريه“، وأشرف على أكاديمية ”الزعيم“ في الأردن.

قدم الراحل أخيرا برنامج ”قهوة الحرية“ على قناة رؤيا الأردنية، وهو برنامج فني كوميدي يتناول فيه أبرز الأحداث المحلية والعربية بطريقة ناقدة وساخرة.