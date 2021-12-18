سمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم سرطاني

خضعت الفنانة المصرية سمية الألفي، اليوم السبت، لعملية استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر، حيث دخلت غرفة العمليات عصر السبت بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت نورا شقيقة الفنانة سمية الألفي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن سمية الألفي ”دخلت غرفة العمليات عصر اليوم السبت“.

وأوضحت أن الطبيب المعالج طمأنهم على حالتها، خاصة وأن الورم ما زال حديثا.

وكشف شقيق سمية الألفي، في تصريحات صحفية، تفاصيل مرض شقيقته، قائلا: ”اكتشفت منذ فترة وجيزة ورما تحت إبطها وبصدرها، لكنها لم تكترث به، ولكن عندما شعرت بألم في الورم ذهبت للطبيب وأجرت بعض الفحوصات التي أثبتت وجود ورم خبيث بالجهاز اللمفاوي تحت الإبط والصدر“.

وأضاف ألفي شقيق الفنانة المصرية ”أن الطبيب قرر إجراء جراحة لإزالة هذا الورم بسرعة قبل أن يتمدد في باقي الجسد.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي قبل مرضها في العرض الخاص لفيلم ”ريتسا“ الذي يقوم ببطولته نجلها أحمد الفيشاوي، حيث التقطت صورا تذكارية مع نجلها، ومع الجمهور الموجود في قاعة العرض.

وأثارت سمية الألفي الجدل مؤخرا أثناء لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها ”السيرة“، حيث تحدثت عن علاقات زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي النسائية، ما عرضها لهجوم من الجمهور الذين اعتبروا أنها تفشي أسرار زوجها الراحل.

وقالت سمية الألفي إن الراحل الفيشاوي كان يحبها لمدة 16 عاما.

وكانت الفنانة المصرية سمية الألفي أعلنت في العام 2016، في تصريحات لبرنامج ”اي تي بالعربي“، المذاع على فضائية ”إم بي سي مصر“ ، أنها اعتزلت الفن نهائيًا، مؤكدة أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وأضافت أن أهم الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال، هو زيادة وزنها الملحوظة، وتغير ملامح وجهها، مشيرة إلى أنها لم تعد بالشكل الذي اعتاد عليه الجمهور، لذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة.

يذكر أن الفنانة سمية الألفي من مواليد محافظة الشرقية المصرية يوليو/ تموز 1953.

حصلت الفنانة على شهادة الليسانس من كلية الآداب (علم الاجتماع) في جامعة القاهرة، وبدأت العمل في مجال التمثيل في سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح.