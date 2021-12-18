وفاة الفنان التونسي توفيق البحري

توفي الممثل التونسي الشهير توفيق البحري، السبت، في أحد مستشفيات العاصمة تونس، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

وتوفيق البحري ممثل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، وهو من أوائل الفنانين التونسيين الذين دخلوا عالم الفن منذ سبعينيات القرن الماضي.

ويعتبر توفيق البحري من أكثر الممثلين شهرة في تونس خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أدائه لشخصية ”الباجي ماتريكس“ في السلسلة الكوميدية ”شوفلي حل“.

وشارك الفنان التونسي الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على امتداد أكثر من 40 سنة.

وكانت بدايته في دار الثقافة ”ابن رشيق“ بالعاصمة تونس، وكان ضمن من أسسوا فرقة المغرب العربي للمسرح، التي قدمت العديد من المسرحيات، على غرار ”الكريطة“، و“القافزون“.

ودخل توفيق البحري الاحتراف مع فرقة تونس، وقام بالتمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات التي أصبحت لها شعبية كبرى في تونس، مثل مسلسل ”شوفلي حل“.

ومن أهم الأفلام التي شارك بها البحري: ”زازوس“ سنة 1992، ”التلفزة جاية“ سنة 2006، ”آخر فيلم“ سنة 2006، ”أشجار النخيل“ سنة 2010، و“نهاية ديسمبر“ سنة 2010، إلى جانب ”مريرة الصبر“ سنة 2012، و“بستاردو“ سنة 2013، و“عطر الربيع“ سنة 2016.

وشارك توفيق البحري في عدة مسلسلات منذ أكثر من 20 عاما، منها: سنة 1999 ”عنبر الليل“، سنة 2001 ”ريحانة“ و“ظفاير“، سنة 2002 ”قمرة سيدي المحروس“، سنة 2004 ”يعجبكشي“، وسنة 2005 ”حلومة وسلومة“، وبين سنوات 2005-2009 ”شوفلي حل“، وسنة 2007 ”عربون“.

كما شارك الراحل البحري بمسلسلات أخرى، منها: سنة 2010 ”ملا زهر“، سنة 2011 ”طويولة وكريسي“، سنة 2012 ”دار لوزير“ و“ديبانيني“، سنة 2013 ”العلو“، وسنة 2014 ”إيكاوي“.