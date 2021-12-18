وفاة الفنان المصري محب كاسر

أعلنت زوجة الفنان المصري محب كاسر، فجر اليوم، وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت زوجة محب كاسر على فيس بوك: “ أسألك يا الله أن تنعم على زوجى من نعيم الجنة نعيما خالد لا يفنى ولا يزول وأن تكتبه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم ارحم زوجى واغفر له واجمعني به فى دار الخلد الله يرحمك ويغفر لك ظهري كسر“.

وكان الفنان محب كاسر قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الشهر الماضي، نقل على إثرها إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان قد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، تفاصيل الحالة الصحية لكاسر قائلا: ”إن الفنان محب كاسر تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث يعاني من أمراض في القلب والكلى والكبد“.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية المصرية، أن الفنان محب كاسر موجود في أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، ويخضع للعديد من الفحوصات.

وأوضح أشرف زكي، أن نقابة المهن التمثيلية ”تتواصل باستمرار مع زوجته للاطمئنان عليه، وتقديم كافة الدعم لفنان أثرى الفن المصري بالعديد من الأعمال الناجحة“.

وولد الفنان محب كاسر في 22 سبتمبر/أيلول العام 1946 في محافظة قنا، وبدأ مشواره الفني في منتصف الستينيات من القرن الماضي، بأدوار صغيرة وثانوية، حيث برع في أدوار البواب والحارس والغفير.

وشارك كاسر في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون، وأيضا الإذاعة، لكنه لم يحصل على الشهرة والنجومية مثله مثل الآلاف من أصحاب الأدوار الثانوية في السينما المصرية، حيث شارك في أعمال سينمائية منها: ”يوم الحساب“، ”شقة الطلبة“، ”البحث عن فضيحة“، ”الثأر“، ”جواز في السر“.

وفي الإذاعة شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: درس خصوصي جدا، صقر السويس، بيت للحنان، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، النور، النافذة المغلقة، الغريب والليل، الخطة رقم 13، أغرب القضايا، ابن النيل وإجري إجري.

أما أعماله المسرحية، فقد شارك في مسرحية الزوجة آخر من يعلم، والست هدى.

وشارك محب كاسر في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: مهلا أيها العمر، الرحلة، ماشي يا دنيا ماشي، دموع في عيون وقحة، فيه حاجة غلط، رسول الإنسانية، النديم، الزوجة أول من يعلم، عائلة الأستاذ شلش، البريمو، الوعد الحق، الصمت، المال والبنون، أرابيسك، في بيتنا رجل، ليالي الحلمية، الزيني بركات.